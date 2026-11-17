Une maison et un immeuble de trois étages se sont effondrés lundi, aux premières heures de la matinée, sur le boulevard Al Fida, dans la préfecture des arrondissements d’Al Fida-Mers Sultan, à Casablanca. L’effondrement a causé d’importants dégâts dans les commerces situés au rez-de-chaussée, endommagé des véhicules stationnés aux alentours et provoqué des fissures dans des immeubles voisins classés comme menaçant ruine.

Selon des sources concordantes citées par Al Akhbar dans son édition du mercredi 18 novembre, l’immeuble faisait l’objet d’une décision communale temporaire ordonnant sa démolition sous la supervision d’un bureau d’études spécialisé. Quelques mois plus tôt, une commission provinciale avait inspecté plusieurs constructions et ordonné la démolition de plusieurs maisons endommagées et menaçant ruine. L’exécution de ces décisions incombait aux autorités locales.

Selon plusieurs commerçants, les pertes en marchandises et en équipements dépassent 200 000 dirhams. Des habitants des maisons voisines indiquent que la décision d’évacuer l’immeuble était connue depuis longtemps.

Les habitants ont survécu par miracle à l’effondrement soudain de cet immeuble. Dès l’alerte, les autorités locales, les services de sécurité et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour sécuriser les abords du bâtiment, par crainte que d’autres constructions très fragilisées ne s’effondrent.

«Les commerçants installés au rez-de-chaussée de l’immeuble effondré et aux alentours ont perdu leur unique moyen de subsistance», écrit Al Akhbar. Au sein du conseil communal de Casablanca, l’opposition alerte sur la gravité de la situation des bâtiments menaçant ruine. Ces bâtiments, qui n’ont été que partiellement évacués, mettent en danger la vie des passants. Plusieurs membres du conseil communal ont appelé à prendre des mesures efficaces pour traiter le dossier des maisons menaçant de s’effondrer et à garantir la protection des droits et des biens des sinistrés.