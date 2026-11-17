Lors de l’examen du budget du secteur du tourisme, la réponse du ministre à la question de la hausse des prix à Marrakech a traduit la logique des hôteliers, qui cherchent à rentabiliser leurs investissements, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia. Il a reconnu qu’on ne pouvait demander à ces investisseurs de baisser leurs tarifs par solidarité avec le touriste marocain, puisqu’ils gèrent leurs entreprises selon une logique de profit, et a invité ceux pour qui le séjour dans la ville est trop coûteux à se tourner vers d’autres destinations.

Lors de l’examen du budget 2027 du secteur, il a défendu l’idée que la solution ne passait pas par un renoncement des investisseurs à une partie de leurs revenus, mais par l’élargissement de la capacité d’accueil et l’allègement de la pression sur les destinations très prisées, en encourageant les visiteurs à découvrir d’autres régions, dont la province d’Al Haouz.

Quelques jours plus tard, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a pourtant insisté sur le fait que le tourisme intérieur est «un marché essentiel et non secondaire», et a décrit le touriste marocain comme un «sauveur» en cas de crise. Il a évoqué la nécessité de proposer des offres familiales claires, de diversifier les destinations hors saison et de développer des circuits de tourisme rural et solidaire, de montagne et de terroir.

Pour le journal, ces deux positions soulèvent une question. Si l’une met le coût d’hébergement au cœur du choix de destination, l’autre fait de la demande intérieure une priorité qu’il faut élargir. Cette contradiction relance, selon lui, le débat sur la place des Marocains, en particulier des revenus moyens, sur la carte des grandes destinations touristiques. Il ne s’agit pas d’opposer touriste marocain et étranger, ni de faire porter au seul investisseur la dimension sociale du tourisme, mais de concilier l’attractivité de l’investissement et l’élargissement des bénéficiaires de la croissance du secteur.

Les hôtels n’ont pas à renoncer à leur logique de profit, mais il est légitime de s’interroger sur le sort des familles marocaines dans un marché dont l’offre et l’attractivité progressent, sans que leurs choix s’élargissent forcément. Le journal estime que le succès du secteur ne se mesurera pas seulement au nombre de visiteurs et aux investissements, mais aussi à l’élargissement des options offertes aux ménages marocains dans leur propre pays.