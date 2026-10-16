Jalal Charaf, de la formation professionnelle à l’IA: le parcours du nouveau ministre du Tourisme

Né le 22 août 1975, Jalal Charaf a construit son parcours autour de trois pôles: l’entreprise, le développement des compétences et, plus récemment, l’intelligence artificielle. De 1999 à 2017, il occupe plusieurs postes à responsabilité dans le secteur privé ainsi qu’à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT). Il y est directeur central en charge de deux périmètres: les organisations et systèmes d’information, et la formation continue.

D’août 2019 à juin 2021, il est directeur général délégué de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Il cumule ce poste avec la présidence du directoire de l’Observatoire des métiers et compétences des branches professionnelles (ODB), rattaché au patronat. Il revient ainsi aux questions de compétences, déjà au cœur de son passage à l’OFPPT. En 2021, il prend en charge les Farmer Solutions au sein de la Business unit Engrais de l’Office chérifien des phosphates (OCP).

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Entre février 2024 et avril 2026, il préside les conseils d’administration de plusieurs entreprises. Jusqu’en juillet 2026, il cumule à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) les fonctions de doyen exécutif de la division Business & Management et de président du Conseil de l’IA.

Il est diplômé de l’École Centrale Paris et de l’Université Paris 1. Il est aussi titulaire de diplômes et certificats de plusieurs établissements américains, dont l’Université de Harvard, l’Université de Cornell et la Quantic School of Business and Technology.