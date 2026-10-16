Abdessamad Kayouh reconduit au ministère du Transport et de la Logistique

Le roi Mohammed VI a reconduit ce vendredi Abdessamad Kayouh en tant que ministre du Transport et de la Logistique. Né le 11 avril 1966 à Oulad Teima, dans la province de Taroudant, et titulaire d’un diplôme en commerce international, Abdessamad Kayouh, qui occupe ce poste depuis 2021, est également ancien ministre de l’Artisanat (2012-2013).

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Il a été député de la circonscription de Taroudant-Sud à la Chambre des représentants (1997) et président du Conseil provincial de Taroudant (2003-2009). Par ailleurs, il a occupé le poste de vice-président du Conseil régional de Souss-Massa-Drâa (2015) et siégé au Conseil municipal d’Ouled Teima. Abdessamad Kayouh est marié et père de trois enfants.