Politique

Abderrahim Chahid, un socialiste à la tête de l’emploi

Abderrahim Chahid.

Abderrahim Chahid, réélu député à Zagora et membre de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), vient d’hériter au sein du nouveau gouvernement nommé ce vendredi par le roi Mohammed VI d’un ministère clé et réputé difficile: celui de l’Emploi et du dialogue social.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/10/2026 à 17h17

Membre du bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Abderrahim Chahid a été durant deux mandats successifs président du groupe parlementaire de l’USFP au sein de la Chambre des représentants. Il s’est distingué par ses critiques violentes à l’encontre du gouvernement d’Aziz Akhannouch.

À un moment où le chômage frôle les 13%, le nouveau ministre de l’Emploi devra s’orienter vers une politique innovante et incitative en faveur du marché de l’emploi, grâce à des flux renforcés tournés vers les investissements et les entreprises.

Abderrahim Chahid aura aussi la tâche de mener le dialogue social entre le gouvernement et les partenaires économiques et sociaux du pays (patronat et syndicats), en relevant notamment le défi de la réforme des caisses de retraite et de la revalorisation des pensions. C’est une mission ardue qui l’attend au tournant.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/10/2026 à 17h17
#Politique#Abderrahime Chahid#USFP#Zagora#Ministère de l'Emploi et du dialogue social#gouvernement

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