Abdellatif Ouahbi reconduit à la Justice dans le gouvernement El Mansouri

Abdellatif Ouahbi fait partie des ministres qui ont prêté serment devant le Souverain ce vendredi 16 octobre 2026. Le gouvernement est conduit par Fatima Ezzahra El Mansouri. Il s’appuie sur une coalition formée par le PAM, l’Istiqlal, l’USFP et le PPS, annoncée le lundi 12 octobre. Cette alliance compte 207 sièges à la Chambre des représentants, soit neuf de plus que la majorité absolue, fixée à 198.

Ouahbi et El Mansouri se côtoient depuis longtemps au PAM. En février 2020, quand il prend la tête du parti, c’est elle qui préside le Conseil national, le parlement de la formation. En 2021, le nouveau secrétaire général l’inclut parmi les profils qu’il met en avant pour restructurer le parti. Elle est alors maire de Marrakech et devient ministre de l’Habitat dans le gouvernement Akhannouch.

Abdellatif Ouahbi est né le 28 juillet 1961 à Taroudant. Il grandit dans une famille de onze enfants, nés de deux mères différentes. Son père est un notable du Souss. Comme beaucoup d’enfants de la région à cette époque, il fréquente d’abord le M’sid, l’école coranique, puis rejoint l’école classique.

La maison familiale accueillait régulièrement des figures du mouvement nationaliste, notamment de l’UNFP, l’ancêtre de l’USFP. Après le baccalauréat, il part étudier le droit à Rabat. Il milite déjà à la Chabiba de l’USFP, l’organisation de jeunesse du parti, dont il reste membre de 1976 à 1991.

Une carrière d’avocat formée auprès d’Ahmed Benjelloun

Abdellatif Ouahbi devient avocat à 28 ans. Feu Ahmed Benjelloun, qui a quitté l’USFP pour fonder le Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS), le recrute dans son cabinet. Le jeune avocat suit son mentor et rejoint le PADS, où il milite de 1991 à 2010.

Au milieu des années 1990, il plaide dans de nombreux procès liés à la campagne d’assainissement. Il partage son temps entre la Cour d’appel de Rabat et la Cour spéciale de justice (CSJ). Il ouvre ensuite son propre cabinet dans le quartier des Orangers, à Rabat, où travaillent plusieurs avocats.

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En 2010, Abdellatif Ouahbi quitte le PADS pour le PAM, parti fondé en 2008. Il se présente dans la circonscription de Taroudant-Nord et y est élu député en 2011, puis réélu en 2016. À la Chambre des représentants, il préside la Commission permanente de la justice et dirige le groupe parlementaire du PAM. Parmi les dossiers qu’il porte figure le rapatriement au Maroc des épouses et des enfants de personnes ayant rejoint les rangs de Daech.

Secrétaire général du PAM à partir de 2020

Le 9 février 2020, à l’issue du 4e congrès national, Abdellatif Ouahbi devient le sixième secrétaire général du PAM. Cinq autres candidats s’étaient retirés avant le vote, dont l’ancien secrétaire général et ancien ministre de la Santé Mohamed Cheikh Biadillah. Le parti est alors la deuxième force politique du pays, avec 102 sièges à la Chambre des représentants.

Il lance un travail de restructuration et de renouvellement des cadres. Sa ligne envers le Parti de la justice et du développement (PJD) se montre plus conciliante que celle adoptée par le PAM à ses débuts.

Aux législatives du 8 septembre 2021, le PAM obtient 87 sièges. Il arrive deuxième, derrière le RNI d’Aziz Akhannouch (102 sièges) et devant l’Istiqlal de Nizar Baraka (81 sièges). Le parti entre au gouvernement avec six portefeuilles, confiés à Abdellatif Ouahbi (Justice), Fatima Ezzahra El Mansouri (Aménagement du territoire national, Urbanisme, Habitat et Politique de la ville), Mehdi Bensaid (Jeunesse, Culture et Communication), Younes Sekkouri (Inclusion économique, Petite entreprise, Emploi et Compétences), Leila Benali (Transition énergétique et Développement durable) et Abdellatif Miraoui (Enseignement supérieur, Recherche scientifique et Innovation).

Avec cette nouvelle nomination, Abdellatif Ouahbi revient à la tête d’un département qu’il connaît déjà, cette fois au sein d’une majorité menée par le PAM.