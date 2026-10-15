Chambre des représentants: une séance d’élection marquée par l’absence de cent députés

Dans le cadre d’une seconde séance publique, consacrée à l’élection du Bureau, des présidents des commissions parlementaires permanentes et des groupes parlementaires, la Chambre des représentants a achevé hier, mercredi 14 octobre, la composition de ses instances. Cette séance fait suite à celle qui avait permis l’élection du président de la Chambre, Ahmed Touizi. En tout, cent députés étaient absents, seuls 295 sur 395 ayant pris part aux travaux, rapporte Al Akhbar de ce vendredi 16 octobre.

Conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution, les postes ont été répartis entre les groupes parlementaires selon la règle de la représentation proportionnelle. Les groupes des partis classés aux quatre premières places lors des dernières élections législatives ont obtenu la plus large représentation au sein du Bureau de la Chambre, tandis que les autres formations se sont vu attribuer un poste par groupe et une présidence de commission permanente. Les membres du Bureau ont été élus sur la base d’une liste unique, comme l’a annoncé Ahmed Touizi, président de la Chambre des représentants.

Bureau de la Chambre:

Premier vice-président : Mustapha Baitas (RNI)

Mustapha Baitas (RNI) Deuxième vice-président : Khalid Chennak (Istiqlal)

Khalid Chennak (Istiqlal) Troisième vice-président : Abdellah Bouanou (PJD)

Abdellah Bouanou (PJD) Quatrième vice-président : Mohamed Ouzzine (MP)

Mohamed Ouzzine (MP) Cinquième vice-président : Mohamed Mellal (USFP)

Mohamed Mellal (USFP) Sixième vice-président : Mohamed Joudar (UC)

Mohamed Joudar (UC) Septième vice-présidente : Meriem Ouhssata (PPS)

Meriem Ouhssata (PPS) Huitième vice-président : Adil El Bitar (PAM)

Questeurs : Amina Maelainine (PJD) et Houda El Mghari (PAM)

Secrétaires de la Chambre : Fatima-Zahra Barassraoui (RNI), M’barek Hmia (Istiqlal), Aziza Boujdida (PAM)

Présidents des commissions thématiques

Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger : Mohamed El Gherras (UC)

Mohamed El Gherras (UC) Commission de l’Intérieur, des Collectivités territoriales, de l’Habitat, de la Politique de la ville et des Affaires administratives : Moncef Ettob (Istiqlal)

Moncef Ettob (Istiqlal) Commission de la Justice, de la Législation, des Droits de l’Homme et des Libertés : Mohamed Ghayate (RNI)

Mohamed Ghayate (RNI) Commission des Finances et du Développement économique : Moulay Hicham El Mhajri (PAM)

Moulay Hicham El Mhajri (PAM) Commission des Secteurs sociaux : Mustapha Ibrahimi (PJD)

Mustapha Ibrahimi (PJD) Commission des Secteurs productifs : Mohamed Laaraj (MP)

Mohamed Laaraj (MP) Commission des Infrastructures, de l’Énergie, des Mines, de l’Environnement et du Développement durable : Abdelhak Amghar (USFP)

Abdelhak Amghar (USFP) Commission de l’Enseignement, de la Culture et de la Communication : Hassan Derham (PPS)

Hassan Derham (PPS) Commission de contrôle des Finances publiques et de la Gouvernance : Hanane El Massi (PAM)

Au début de cette séance, le président de la Chambre des représentants avait annoncé les listes et les noms des présidents des groupes et du groupement parlementaire, conformément à l’article 5 du règlement intérieur, écrit Al Akhbar.

Présidents des groupes et groupements parlementaires

Groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM) : Hicham Sabiry

Hicham Sabiry Groupe du Rassemblement National des Indépendants (RNI) : Yassine Oukacha

Yassine Oukacha Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Égalitarisme (PI) : Madiha Khayir

Madiha Khayir Groupe du Parti de la Justice et du Développement (PJD) : Driss El Azami El Idrissi

Driss El Azami El Idrissi Groupe Haraki (Mouvement Populaire – MP) : Rime Chabat

Rime Chabat Groupe Socialiste – Opposition Ittihadi (USFP) : Abderrahim Chahid

Abderrahim Chahid Groupe Constitutionnel, Démocratique et Social (UC-MDS) : Chaoui Belassal

Chaoui Belassal Groupe du Progrès et du Socialisme (PPS) : Rachid Hamouni

Rachid Hamouni Groupement de l’Alliance de la Gauche : présidence non précisée dans les éléments transmis

La finalisation de la composition des organes de la Chambre des représentants intervient au lendemain de l’élection d’Ahmed Touizi (PAM) comme nouveau président de la Chambre. Il aura obtenu 220 voix sur 369, contre son rival Driss El Azami El Idrissi, qui, lui, en a recueilli 59.