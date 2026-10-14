Chambre des représentants. Qui sont les neuf chefs des groupes parlementaires désignés?

La Chambre des représentants complète progressivement la mise en place de ses structures. Lors d’une séance plénière consacrée à la constitution des instances de la première Chambre du Parlement, Ahmed Touizi a annoncé les noms des présidents des groupes et du groupement parlementaires, après réception des listes officielles transmises à la présidence.

Le groupe du Parti authenticité et modernité (PAM), qui compte 97 députés, sera présidé par Hicham Sabiri. Celui du Rassemblement national des indépendants (RNI), fort de 66 membres, par Yassine Oukacha. Le parti a choisi de rejoindre l’opposition, conformément à l’article 5 du règlement intérieur de la Chambre.

À la tête du groupe istiqlalien, composé de 65 députés, figure Madiha Khayir. Le groupe du Parti de la justice et du développement (PJD), qui compte 54 élus et a également opté pour l’opposition, sera dirigé par Driss El Azami El Idrissi.

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Les autres groupes seront présidés par Rime Chabat pour le Mouvement populaire (29 députés), qui a lui aussi choisi de siéger dans l’opposition, Abderrahim Chahid pour l’Union socialiste des forces populaires (26 députés), Chaoui Belassal pour le groupe constitutionnel démocratique et social (25 députés) et Rachid Hamouni pour le Parti du progrès et du socialisme (22 députés).

Enfin, Nabila Jalal prend la tête du groupement parlementaire de l’Alliance de la gauche, qui compte neuf membres et a également choisi de siéger dans l’opposition.

Au total, trois femmes accèdent à la présidence d’un groupe ou d’un groupement parlementaire: Madiha Khayir, Rime Chabat et Nabila Jalal. Ahmed Touizi a souligné cette présence féminine, qu’il a inscrite dans la dynamique de promotion de la parité au Maroc.

En application de l’article 42 du règlement intérieur, les listes des groupes et du groupement parlementaires, les noms de leurs présidents ainsi que ceux des députés non affiliés seront publiés au Bulletin officiel du Parlement.