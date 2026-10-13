Ahmed Touizi choisi par le PAM pour la présidence de la Chambre des représentants

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a retenu Ahmed Touizi, ancien président de son groupe parlementaire, comme candidat de la majorité gouvernementale à la présidence de la Chambre des représentants.

Élu député dans la circonscription d’Al Haouz lors des législatives du 23 septembre, Ahmed Touizi était en concurrence avec Abdellatif Ouahbi, ancien ministre de la Justice, lui aussi élu, dans la circonscription de Taroudant-Nord.

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Le choix du PAM s’inscrit dans le cadre de la répartition des responsabilités institutionnelles au sein de la nouvelle majorité, composée du PAM, de l’Istiqlal, de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et du Parti du progrès et du socialisme (PPS).

La séance plénière consacrée à l’élection du nouveau président de la première Chambre est prévue ce mardi à partir de 15 heures.