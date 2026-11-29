Nous avons testé pour vous. À Casablanca, tout commence comme à Paris, Dubaï ou Lisbonne. On ouvre l’application, on saisit une adresse, et l’écran aligne quatre propositions, Économie, Économie+, Confort et Van, chacune avec son prix annoncé avant même que la voiture ne démarre. Les tarifs ont de quoi surprendre. Les cinq premières courses profitent d’une promotion qui peut faire fondre la note jusqu’à 70%, nous explique un chauffeur une fois à bord. Passé ce cadeau de bienvenue, la gamme Confort démarre à 50 dirhams pour la distance minimale, Van à partir de 100 dirhams. Economie et Economie+, bien plus abordables, comptabilisent la course.

Le choix de la gamme décide de la voiture qui s’arrête devant vous. L’Économie, détaille notre chauffeur du jour, ce sont des citadines classiques, une Dacia ou une Clio. Le Confort monte d’un cran avec des Skoda, des Mercedes ou des BMW. Quant au Van, un Mercedes Vito le plus souvent, il sert aux groupes de six personnes et plus qui tiennent à voyager ensemble. «Dans tous les cas, le véhicule est propre et le client voyage en sécurité», résume-t-il.

À bord, il n’est pas interdit au chauffeur de faire la conversation. La plateforme recommande seulement de ne pas abuser du téléphone pendant la course et tient la courtoisie pour une obligation. On peut régler sa course soit par carte soit en espèces.

Reste des questions que tout Casablancais se pose: on en est où avec les chauffeurs de taxis? Est-ce que l’activité a été réglementée finalement? «Nous n’avons pas de problème avec la loi. Nous travaillons dans le cadre du transport touristique», nous répond cet autre chauffeur. Il assure même n’avoir aucun souci avec les chauffeurs de taxi. Tout l’intérêt de ce retour, et toutes ses limites, tiennent dans ces deux phrases.

Un retour par la porte étroite

Le 27 novembre 2025, à quelques semaines du coup d’envoi de la CAN, Uber rallumait son application à Casablanca et Marrakech, sept ans après avoir quitté le Royaume. La méthode n’avait plus rien à voir avec celle de 2015. Fini les particuliers enrôlés au volant de leur propre voiture. Désormais, Uber fonctionne exclusivement avec des véhicules de transport agréés, soit des sociétés de transport touristique munies de leurs autorisations. Le groupe pilote le marché marocain en direct depuis son hub régional de Dubaï, sans franchise, et démarre avec quelques centaines de voitures. Une centaine de chauffeurs venus de Careem auraient formé le premier noyau. L’offre tenait en deux catégories, UberX et UberXL.

Un an plus tard, la carte s’est élargie. Rabat a rejoint le réseau début 2026, puis Agadir et Tanger le 1er juillet. La gamme s’est étoffée elle aussi. Le service s’adresse à une clientèle composée en grande partie de touristes. Mais pas que...

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Le montage a ses règles. À l’étranger, un conducteur s’inscrit avec son véhicule et se met au travail sans difficulté. «Ici à Casablanca, si la voiture vous appartient en propre et que vous voulez travailler seul avec, cela pose un problème», témoigne le chauffeur. Il faut passer un accord avec un transporteur touristique qui va déployer son propre véhicule. Et pour sortir de la ville, remplir un «manifeste» avant le départ, comme le veut le cahier des charges de la profession.

Ce choix a une vertu évidente. Il met Uber à l’abri du reproche qui lui avait coûté sa place en 2018, celui de faire rouler des particuliers sans autorisation. Il a aussi un prix. L’application la plus connue du monde ne peut pas faire au Maroc ce qui a fait son succès ailleurs, ouvrir le métier à quiconque possède une voiture et un permis. Elle s’est glissée dans un régime d’autorisations et un accord avec les transporteurs touristiques, conçus pour promener des visiteurs, et c’est avec ce système qu’elle transporte également des Casablancais vers leur bureau.

2018, le souvenir d’un départ sous la pression

Pour mesurer le chemin parcouru, il faut remonter à juillet 2015. Uber débarque alors à Casablanca avec la recette qui l’a rendu célèbre, s’installer d’abord et discuter ensuite. Ministères et professionnels rangent aussitôt son activité dans l’informel. Les transporteurs touristiques, ses partenaires d’aujourd’hui, comptaient à l’époque parmi les inquiets. «Uber fait peur aux transporteurs touristiques», avions-nous rapporté cette année-là.

La rue s’est chargée du reste. Les taxis crient à la concurrence déloyale, manifestent, et les agressions de chauffeurs et de passagers se comptent par dizaines en trois ans. En 2017, plusieurs syndicats portent l’affaire devant la justice.

Le 19 février 2018, Uber jette l’éponge par communiqué. L’entreprise revendique alors 19.000 utilisateurs réguliers et 300 chauffeurs. Elle invoque une incertitude réglementaire qui ne lui permet plus de garantir un service sûr et fiable, et suspend ses opérations «tant qu’il n’y aura pas de vraie réforme». Elle promet de revenir dès que de nouvelles règles seront en place.

Uber n’a d’ailleurs jamais tout à fait quitté le pays. En mars 2019, le groupe annonçait le rachat de Careem pour 3,1 milliards de dollars, et l’application née à Dubaï a continué de tourner au Maroc, en s’appuyant notamment sur les taxis. Entre temps, d’autres opérateurs, tels que l’américain In Drive, le russe Yango ou le marocain Toogo ont prospéré.

Une guerre qui ne faiblit pas

Dès le retour d’Uber, les syndicats ont donné le ton. «L’arrivée d’Uber est un non-événement pour nous», lâchait Mohamed El Herrak, secrétaire général du syndicat des taxis affilié à la FDT, avant de dénoncer une concurrence déloyale devenue à ses yeux intenable.

Le grief tient en une ligne de comptabilité. Un chauffeur de taxi reverse chaque jour 40 à 50% de sa recette au titulaire de l’agrément, applique un tarif réglementé et ne sort pas de son périmètre. Les plateformes fixent leurs prix et roulent où elles veulent. D’autres syndicalistes s’en prennent au montage lui-même. Une autorisation de transport touristique, ont-ils fait valoir, sert à transporter des touristes et pas les habitants de la ville.

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L’année 2026 n’a rien arrangé. En juillet, des chauffeurs de petits taxis ont tenu un sit-in devant un grand hôtel de la rue Mohammed Diouri, à Casablanca. Ils accusaient les établissements d’aiguiller leurs clients vers les applications et les transporteurs touristiques plutôt que vers la station d’en face. Fin août, la colère a repris sur fond de flambée du prix des carburants.

Le syndicat du secteur affilié à l’UNTM réclame un cahier des charges clair pour le transport par application et le droit, pour les chauffeurs professionnels, de travailler sur ces plateformes. Or Uber a fermé cette porte en décembre 2025. À des taxis de Marrakech qui voulaient s’inscrire, la société a répondu qu’aucune base légale ne permettait de les intégrer. Les uns frappent à la porte, l’autre attend la loi, et le client reste sur le trottoir.

Pendant ce temps, la violence s’est banalisée. Fin 2024, un diplomate russe et son épouse étaient agressés à Casablanca par des chauffeurs de taxi qui s’en prenaient au VTC dans lequel ils circulaient, et Le360 s’interrogeait sur ces voitures coincées puis encerclées en pleine rue. Les usagers ont pourtant tranché à leur manière. Ils se tournent vers les applications pour la rapidité et le confort, lassés des refus de course et des détours.

Un cadre légal qui tarde

Les pouvoirs publics, eux, soufflent le chaud et le froid. Le ministère du Transport a fait savoir à l’automne 2025 que ses textes ne prévoyaient rien pour ce type de service et que le transport urbain relevait de l’Intérieur. Ce dernier répète que toute activité sans autorisation est illégale. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a pourtant reconnu devant les députés que la partie était jouée et que les autorisations devaient suivre.

En mai, le ministre a annoncé une étude stratégique dont la première phase, un diagnostic du système des taxis, était bouclée, tout en dénonçant une «violation manifeste» de la loi par certaines sociétés d’applications. Aucun calendrier n’a suivi.

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En attendant la règle, même le modèle d’Uber se fissure. Le 16 novembre 2026, la Fédération nationale du transport touristique, avec laquelle la plateforme avait passé un accord, l’a accusée de revenir sur ses engagements et de mêler activité légale et pratiques hors cadre. Elle lui a donné jusqu’au lendemain soir pour supprimer les comptes jugés irréguliers, revoir sa tarification et rétablir les primes des chauffeurs. Les 18 et 19 novembre, un boycott de l’application a été organisé, rapporterait notre confrère Al 3omk.

À l’arrivée, deux jours sans voiture à l’aéroport. Uber a rouvert le dialogue, mais le mal était fait. Ces événement donnent un autre relief aux confidences recueillies pendant nos courses. Un chauffeur Uber au Maroc n’a rien de l’indépendant vanté par la communication des plateformes. C’est un salarié. «La société nous paie au mois», explique l’un d’eux. Seul le pourboire lui reste.

Pour entrer dans le métier, il faut se débrouiller en langues, présenter des papiers en règle, un certificat de bonne conduite et un casier judiciaire vierge. Personne ne pousse à rouler vite, même si «certains chauffeurs sont pressés». Notre chauffeur du jour commence le matin et s’arrête vers 18 heures. D’autres, à l’entendre, ne décrocheraient jamais si l’application ne coupait pas l’envoi de courses au bout de douze heures. Dans la «zone grise institutionnelle» décrite par le Policy Center for the New South, l’algorithme protège parfois mieux que le droit.

Uber n’a jamais caché son calendrier. La CAN 2025 devait servir de rodage, la Coupe du monde 2030 reste la cible. Dans son communiqué de retour, le groupe disait vouloir accompagner l’ambition nationale d’accueillir 26 millions de touristes à cet horizon. Le pays en a reçu près de 20 millions en 2025.

Pour ce rendez-vous, le Maroc ne lésine pas. Les Investissements consentis déposeront le supporter à l’aéroport ou à la gare. Ensuite, il sortira son téléphone et ouvrira l’application dont il se sert à Madrid ou à Lisbonne. Que trouvera-t-il? La FIFA ne laisse rien passer et Uber figure noire sur blanc dans le cahiers des charges. Le pays n’a pas le choix. Il lui faut trouver une solution, plutôt que de s’installer dans une logique à rebours du progrès et de la marche du monde. Les deux jours sans voiture à l’aéroport de Marrakech donnent une idée de ce qu’un conflit mal éteint pourrait produire en plein Mondial.