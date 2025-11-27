Economie

À la veille de la CAN, Uber annonce son come-back au Maroc: Casablanca et Marrakech ouvrent la voie

Uber,une application mobile de mise en contact d'utilisateurs et principalement de voiture de transport avec chauffeur.

C’est officiel, Uber revient au Maroc. L’application de transport, déjà présente dans plus de 70 pays, annonce le lancement de ses services à Casablanca et Marrakech en partenariat exclusif avec des véhicules de transport agréés. Cette entrée marque un tournant pour la mobilité urbaine dans le Royaume, alors que le pays ambitionne d’accueillir 26 millions de touristes d’ici 2030.

Par La Rédaction
Le 27/11/2025 à 09h46

Les utilisateurs marocains comme les nombreux visiteurs internationaux peuvent désormais commander une course fiable et rapide en quelques clics. Uber s’intègre ainsi dans le paysage du transport urbain en complément des solutions existantes en facilitant l’accès à un moyen de déplacement moderne et entièrement digitalisé. L’entreprise affirme que ce lancement s’inscrit dans une dynamique nationale où la mobilité figure parmi les priorités stratégiques du Maroc, particulièrement dans un contexte de préparation à de grands événements internationaux.

Uber ambitionne de devenir un acteur clé de la transformation numérique du secteur. Forte de son expérience lors de grands rendez-vous mondiaux, notamment pendant la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar où plus de 2,6 millions de courses avaient été réalisées en quatre semaines, la plateforme estime pouvoir contribuer à structurer et fluidifier les déplacements dans les villes marocaines. Pour les touristes étrangers déjà familiers de l’application, la présence d’Uber représente un repère rassurant et une expérience de transport standardisée répondant aux normes internationales.

À Casablanca et à Marrakech, les utilisateurs peuvent dès aujourd’hui commander une course via l’application et choisir entre les options UberX ou UberXL selon leurs besoins. Cette offre permet de simplifier la mobilité en ville et dans les environs tout en offrant un accès à plusieurs fonctionnalités conçues pour améliorer le confort quotidien, comme les courses multi-destinations, la réservation à l’avance, le paiement dématérialisé ou encore une assistance en continu grâce à une équipe disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Uber confirme par ailleurs que d’autres villes marocaines seront intégrées à l’avenir. Cette expansion progressive pourrait transformer durablement les modes de déplacement au Maroc en offrant une solution technologique fiable et adaptée aux attentes des résidents comme aux millions de visiteurs qui découvrent le Royaume chaque année.

#VTC#Maroc#Casablanca#Marrakech

