Livraison à domicile: Uber Eats entre dans la course

Déterminée à s’imposer dans le secteur florissant de la livraison au Maroc, la filiale de livraison de repas et de courses du géant américain Uber, Uber Eats, amorce son retour dans le Royaume.

La multinationale a lancé une vaste campagne de recrutement, en prélude à son déploiement opérationnel.

L’objectif est clair, indique le magazine Challenge: capter une part significative d’un marché en pleine croissance, dominé aujourd’hui par l’espagnol Glovo.

Après un premier échec sur le segment des VTC au Maroc, Uber opte désormais pour une stratégie diversifiée.

En plus de ses services de transport, le groupe ambitionne de développer son offre de livraison à domicile, via l’application Uber Eats, qui permet aux utilisateurs de commander des repas et des courses en moins de 30 minutes.

La performance mondiale de l’entreprise soutient cette ambition: en 2024, Uber a enregistré 11,3 milliards de trajets et 20,1 milliards de dollars de réservations brutes, soit une moyenne de 33 millions de trajets par jour à l’échelle globale.

Sur le marché marocain, Glovo reste pour l’instant le leader incontesté, relève le magazine.

Dirigée localement par Hamza Naciri Bennani, la plateforme couvre 48 villes et concentre une large part des commandes à Casablanca, suivie de Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir.

Le rapport annuel de Glovo, Glovo Delivered 2023, met en lumière l’importance stratégique du marché marocain: le pays figure dans le top 4 des marchés internationaux de la firme, avec un taux de souscription à l’abonnement Glovo Prime atteignant 30%, l’un des plus élevés au monde.

Les habitudes de consommation des utilisateurs marocains confirment également la montée en puissance de ce marché, écrit-on encore.

Les burgers, pizzas et sushis figurent en tête des plats les plus commandés, avec respectivement 13,7 et 2 unités livrées à chaque minute.

Alors que la restauration représente 80% des commandes, Glovo note aussi une progression du Quick-Commerce, notamment pour les courses en supermarché, les produits électroniques, de soins et de beauté.

Parallèlement, Uber compte tirer parti du nouveau cadre législatif en préparation.

Le gouvernement, par le truchement des ministres Younes Sekkouri, (détenteur du Portefeuille de l’Inclusion économique) et Ryad Mezzour (détenteur de celui de l’Industrie et du commerce), travaille sur un projet de loi visant à mieux encadrer les services de livraison à domicile.

Ce texte en projet devrait clarifier les responsabilités des plateformes et définir le statut des livreurs, un enjeu, crucial, pour structurer durablement le secteur.