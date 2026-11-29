Daté d’Alger du 19 décembre 1977, le télégramme en deux pages intitulé «Sahara occidental: communiqué du Front Polisario»¹ porte la signature de Guy de Commines de Marsilly, ambassadeur de France en Algérie de 1975 à 1979. Il est adressé à la «Diplomatie Paris», donc au Quai d’Orsay, alors dirigé par Louis de Guiringaud, ministre des Affaires étrangères à l’époque.

La première phrase du communiqué des miliciens donne le ton: «Une journée après la déclaration solennelle et publique du Front Polisario annonçant la libération des huit prisonniers français (…) l’aviation française vient d’intervenir massivement contre nos forces.» Le Polisario se plaint que l’aviation française soit intervenue. Il proteste. Il réclame l’attention du monde «après que des organisations internationales et États qui avaient demandé des indications sur leur sort en aient été informés». Les séparatistes invoquent la paix, accusent Valéry Giscard d’Estaing de vouloir anéantir les Sahraouis. La France occupe toute la place de l’accusé. Les huit Français, au moment de l’intervention française, sont encore otages en Algérie. Le mouvement ne les relâchera que le 23 décembre, sans que la France ait cédé un iota sur la reconnaissance que celui-ci exigeait, et après des frappes qui ont pesé sur la décision d’Alger et son proxy.

Le texte insiste sur les informations déjà communiquées aux organisations internationales et aux États, «y compris Giscard d’Estaing». L’annonce devrait, à elle seule, produire un effet de protection. Pourtant, au moment où ce message circule dans les chancelleries, les huit Français demeurent captifs.

Télégramme diplomatique intitulé «Sahara occidental: communiqué du Front Polisario», chiffré n°3269, expédié d’Alger le 19 décembre 1977, signé Guy de Commines de Marsilly, ambassadeur de France en Algérie, adressé au Quai d’Orsay (ministre des Affaires étrangères Louis de Guiringaud). Il est conservé aux Archives diplomatiques du Quai d’Orsay, à Nantes, sous la cote 558PO 1 227. (Page 1/2)

Ce déplacement ubuesque constitue le ressort du document. Le Polisario entend imposer une lecture qui commence avec la riposte française. Plusieurs mois de captivité, les familles sans nouvelles, les conditions politiques posées aux négociateurs passent derrière l’indignation des ravisseurs. Le mouvement revendique le bénéfice moral d’une libération annoncée tout en conservant ses captifs. À Paris de retenir ses avions et de reconnaître la générosité de ceux qui ont enlevé ses ressortissants. Un cas d’école de terrorisme assumé.

Zouérate, au commencement de l’affaire

Pour comprendre ce chantage, il faut revenir au 1er mai 1977. À l’aube, le Polisario attaque Zouérate, centre minier du nord de la Mauritanie. Deux Français, le docteur René Fichet et son épouse, sont tués. Six autres sont emmenés. L’évacuation des femmes et des enfants français commence dans la foulée, avec le concours de moyens aériens français. La violence a atteint les foyers des expatriés autant que les installations économiques.

Les captifs sont Jean Morvan, Thierry Langrène, Jean-Yves Dumaine, Yves Haristoy, Daniel Ballaude et Nicole Foulon. Le 25 octobre, un nouvel enlèvement frappe deux techniciens des chemins de fer, Raymond Bâcle et Claude Miguet, à une soixantaine de kilomètres de Zouérate. Le Polisario détient désormais huit Français, issus de deux opérations distinctes, séparées de près de six mois.

Pour les six premiers, l’épreuve durera près de huit mois; pour les deux autres, près de deux mois. Ces durées restituent ce que le communiqué laisse hors champ: des existences suspendues pendant que leur sort alimente les échanges entre gouvernements, mouvements politiques et intermédiaires.

La Mauritanie paie alors son engagement dans le conflit saharien. Après les accords de Madrid de novembre 1975 et le retrait espagnol, Rabat récupère son Sahara et Nouakchott soutient le Maroc dans la région. Le Polisario, soutenu, lui, par Alger, leur fait la guerre. Le président mauritanien Moktar Ould Daddah, longtemps proche de l’Algérie, s’est rapproché de Hassan II. Paris soutient ses partenaires face à l’Algérie et à la milice terroriste qui déstabilisent la région.

Zouérate occupe une place décisive dans ce rapport de forces. Son minerai de fer rejoint le port de Nouadhibou par une longue voie ferrée. Un rapport de l’ONU rappelle que le fer fournit alors environ 85% des recettes d’exportation mauritaniennes. Attaquer les trains et les installations revient à frapper les ressources du pays. Enlever les Français ajoute une autre contrainte: faire porter à Paris, et aux familles des captifs, le coût humain de son soutien à Nouakchott.

Le vocabulaire qui escamote la prise d’otages

L’archive condense ce procédé dans une formule: «l’arrestation de Français dans les zones de combats». Chaque mot travaille à neutraliser la violence initiale. Le mot «arrestation» suggère une autorité légitime. Les «zones de combats» absorbent les personnes dans le théâtre militaire. Leur nationalité finit par tenir lieu de preuve à charge. Pourtant ce sont des civils qui travaillent en Mauritanie. Ils deviennent une monnaie d’échange et de chantage entre les mains d’Alger, pour contraindre Paris à reconnaître le Polisario.

Le communiqué efface ainsi les métiers, les circonstances individuelles, les liens familiaux. Il conserve une catégorie collective dont le mouvement peut disposer. Aucune décision de justice, aucun examen individualisé n’est mentionné dans le communiqué. La captivité est présentée comme un épisode normal de la guerre; l’annonce de sa fin devient une initiative solennelle dont le Polisario attend une contrepartie politique.

Les exigences exposées publiquement par Giscard d’Estaing éclairent ce calcul. Dans son entretien télévisé du 14 décembre, consultable sur le site de l’Élysée, le président rappelle les professions des détenus: une dessinatrice, un instituteur, un agent technique, un cartographe, deux cheminots. Des civils, donc. Quant aux conditions du Polisario, le départ des Français de Mauritanie et du sud du Maroc, sa réponse est sans appel: «Il n’en était pas question.»

La prise d’otages révèle ici sa fonction terroriste: exercer une contrainte sur un gouvernement en disposant de la liberté de civils. Les Conventions de Genève de 1949 prohibent cette pratique. La revendication d’une cause politique, aussi solennellement formulée soit-elle, ne donne aucun droit de transformer des personnes en instruments de négociation.

Le communiqué du Polisario cherche précisément l’effort inverse: faire oublier la contrainte pour célébrer le geste de libération. Le mouvement veut recueillir le prestige de l’acte humanitaire après avoir créé lui-même la situation qui le rend nécessaire. Dans cette construction, les captifs disparaissent derrière l’image que leur détenteur cherche à offrir de sa propre conduite.

Alger connaissait le dossier depuis les premiers jours

La responsabilité des autorités algériennes s’éclaire par d’autres archives contemporaines. Dès le 4 mai, trois jours après l’attaque de Zouérate, le ministre français des Affaires étrangères convoque l’ambassadeur d’Algérie. Paris demande à Alger d’exercer son influence sur le Polisario pour préserver la vie des Français et obtenir leur libération.

«La question adressée à Alger porte, depuis le printemps, sur les conséquences de son soutien à un mouvement qui détient des civils. Le pays qui accueille les responsables et fournit les moyens de poursuivre la guerre possède une capacité d’action que Paris lui demande d’employer» — Karim Serraj

Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 27 juin 1977 expose ces démarches et les relances de mai. Elle invoque l’hospitalité et le soutien logistique accordés au mouvement. La conclusion est formelle: «L’Algérie était dans l’obligation de ne pas prêter la main à une violation de l’interdiction des prises d’otages.» Cette mise en cause précède de près de six mois les frappes françaises de décembre.

La séquence ruine l’idée d’un contentieux né seulement de l’intervention militaire française. La question adressée à Alger porte, depuis le printemps, sur les conséquences de son soutien à un mouvement qui détient des civils. Le pays qui accueille les responsables et fournit les moyens de poursuivre la guerre possède une capacité d’action que Paris lui demande d’employer. L’enjeu est la responsabilité politique d’un pouvoir qui entretient les moyens d’action des ravisseurs, dispose de contacts avec eux et connaît le sort de ressortissants étrangers devenus monnaie de pression.

Le renversement des accusations se prépare aussi à Alger

Un télégramme américain du 11 novembre, publié par le département d’État, restitue l’entretien tenu trois jours auparavant entre Cyrus Vance et Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères. Bouteflika assume le soutien matériel et diplomatique fourni au Polisario, tout en contestant que les attaques contre ses voisins partent d’Algérie. Il avertit qu’une poursuite sur le territoire algérien toucherait à la souveraineté de son pays.

Face aux demandes françaises, Bouteflika dénonce l’ampleur de la réaction de Paris et qualifie sa politique de «terrorisme d’État», selon le compte rendu américain. Vance lui transmet pourtant un message d’ouverture: un règlement de l’affaire des otages permettrait d’améliorer les relations franco-algériennes. Bouteflika ne prend aucun engagement sur ce point.

La contradiction politique apparaît nettement. Alger revendique le droit de soutenir le mouvement armé et exige le respect absolu de son territoire, tandis que les victimes françaises de ce mouvement attendent toujours leur liberté. L’accusation se déplace vers la réponse de l’État auquel appartiennent les captifs. Le communiqué du Polisario restitué par Commines déploiera, en décembre, le même renversement. Il affirme ainsi que l’intervention française s’exerce «contre le peuple sahraoui et non pas pour protéger la Mauritanie». Le Polisario s’attribue le pouvoir de définir les intentions de Paris tout en retirant du tableau ses propres attaques. L’aide française à un partenaire devient une agression; le soutien algérien au mouvement demeure hors du champ de l’acte d’accusation.

Lamantin, une riposte aérienne falsifiée par le Polisario

L’opération Lamantin répond à cette guerre de raids. À l’automne 1977, la France organise un dispositif aérien, commandé par le général Michel Forget, pour soutenir la Mauritanie. Le général en a fait le récit dans ses mémoires, dont Le Calame a publié un extrait. Une dizaine de Jaguar au plus sont déployés à Dakar. Les Breguet Atlantic surveillent notamment l’axe ferroviaire; le ravitaillement en vol permet aux chasseurs de parcourir les grandes distances du théâtre; des Transall assurent le transport et l’un d’eux sert de poste de commandement volant. L’autorisation d’ouvrir le feu dépend de Paris. Les forces françaises cherchent à rendre les raids terroristes coûteux et à réduire la capacité du Polisario à étrangler l’économie mauritanienne.

Théâtre des opérations contre des colonnes du Polisario, durant la mission Lamentin en 1977. Carte publiée par le pilote Jean-Marie Menu, Bulletin des anciens de l’École de l’Air, 2010.

Dans son témoignage, le pilote Jean-Marie Menu situe les premières frappes contre les colonnes du Polisario les 12 et 13 décembre, puis une nouvelle intervention le 18. Il les distingue d’une sortie du 2 décembre, limitée à un tir de semonce. Il précise également que, le 18, la colonne poursuivie se trouve dans l’ex-Sahara espagnol, autrement dit le Sahara marocain. Le périmètre des opérations dépasse donc le seul territoire mauritanien.

Le communiqué du Polisario donne la version adverse: «Après l’opération contre le train minéralier mauritanien, l’unité de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) qui dirigeait l’opération fut bombardée et mitraillée le 14 et le 15 décembre.» Les dates données par le Polisario ne concordent pas: selon les pilotes, les premières frappes ont eu lieu les 12 et 13 décembre. Paris accusait d’ailleurs le Front d’avoir donné un «coup de pouce» aux dates, pour faire croire que l’attaque avait suivi l’annonce de la libération, rendue publique le 14 décembre par Georges Marchais, rapportait Le Monde. Le Polisario le contestait. Le témoignage du pilote va dans le sens de Paris: c’est après les frappes du 12 décembre, écrit-il, que le Polisario a «décidé de libérer les otages français».

«Cette demande d’aide matérielle trahit la fébrilité du Front, et celle de son parrain algérien. Le dernier paragraphe peint en victime celui qui détient encore des otages: “ce petit peuple pacifique et de bonne volonté”» — Karim Serraj

La documentation de l’opération Lamantin apporte donc une pression militaire au dossier. La libération des Français se conclura par une remise négociée à Alger. Les opérations françaises se poursuivent quant à elles en 1978, après le retour des huit Français. Cette continuité rappelle leur finalité plus large: soutenir la Mauritanie et défendre ses ressources vitales. La libération des otages règle une urgence humaine; elle n’éteint ni le conflit ni les engagements français dans la région.

Des pertes de miliciens à la victimisation collective

Le communiqué du Polisario tente de reprendre l’initiative sur le terrain de l’opinion. Il annonce vingt-huit avions français et assure: «Les avions français bombardaient au phosphore et au napalm.» Qui pouvait les croire? Il évoque des dizaines de combattants tués, des véhicules détruits et de très lourdes pertes parmi des prisonniers mauritaniens. Ces assertions restent celles du Polisario. Les témoignages français décrivent des attaques au canon de 30 mm et un dispositif d’une dizaine de Jaguar au plus.

Le vocabulaire organise ensuite une substitution. L’aviation frappe d’abord «nos forces». Quelques paragraphes plus loin, le texte dénonce «l’intervention massive de l’armée française contre notre peuple». Le mouvement armé et la population sahraouie deviennent une seule entité. Les pertes d’une colonne sont converties en attaque contre une collectivité entière. De la propagande victimaire à l’état pur.

Cette assimilation permet l’accusation maximale: «Giscard veut liquider le peuple sahraoui, même par les moyens les plus sophistiqués de la puissance militaire.» Et voilà la dénonciation d’un projet d’extermination attribué au président français!

Le texte lance alors «un appel exceptionnellement solennel à toute la communauté internationale». Il demande aux États et aux forces attachées à la paix d’agir contre la France et de venir «matériellement et physiquement à son aide». Cette demande d’aide matérielle trahit la fébrilité du Front, et celle de son parrain algérien. Le dernier paragraphe peint en victime celui qui détient encore des otages: «ce petit peuple pacifique et de bonne volonté». Les dirigeants du Front cherchent ainsi à mettre leurs méthodes à l’abri de la critique.

La dernière accusation vise une région que Giscard voudrait «déstabiliser et coloniser». Le Polisario lui attribue «toute la responsabilité historique». Elle efface la responsabilité des enlèvements, celle des attaques contre les infrastructures mauritaniennes et celle du soutien algérien. La France devrait répondre seule d’une crise dont ses ressortissants ont été faits les instruments.

Une libération obtenue sous pression militaire après la séquence diplomatique

Pour obtenir leur retour, Paris a, dans un premier temps, mobilisé plusieurs canaux diplomatiques. Giscard cite dans son interview, le 14 décembre, des démarches auprès d’Alger de Kurt Waldheim, le secrétaire général des Nations unies (futur président fédéral d’Autriche de 1986 à 1992), l’intervention sollicitée de Tito auprès de Boumediene, les contacts humanitaires et l’action d’États étrangers. Le diplomate Claude Chayet s’est rendu à Alger pour négocier. Le refus des exigences politiques s’accompagne ainsi d’un travail diplomatique continu, auquel la pression militaire donne un contexte nouveau.

L’effet des bombardements sur la décision finale d’Alger est incontournable dans cette affaire. Selon le même article du Monde, le Polisario affirmait avoir annoncé la libération dans une lettre «rédigée en termes fort courtois», remise à l’Élysée le 5 décembre par Lucien Bitterlin, secrétaire général de l’Association de solidarité franco-arabe. Faute de réponse, il avait réservé l’annonce publique à Georges Marchais. La date de la libération, ajoutait-il, dépendait de conversations en cours à l’ONU avec Kurt Waldheim. La chronologie montre une négociation déjà engagée, et non pas une décision de libération des otages, quand les frappes modifient le rapport de forces.

Le 20 décembre, les huit Français sont présentés à des journalistes près de Tindouf, dans le camp appelé pompeusement «wilaya de Smara». Cette présence sur le sol algérien est constatée avant leur libération. La cérémonie, les convois militaires et les discours cherchent à donner à leur restitution la dimension d’un geste politique. Le pouvoir qui les détient entend encore choisir la scène et le sens de leur retour.

Le 23 décembre, ils sont remis à Kurt Waldheim à Alger. Le secrétaire général de l’ONU a rencontré Boumediene; la cérémonie se déroule à la résidence du représentant onusien dans la capitale algérienne.

Après leur retour, six anciens captifs affirment, le 27 décembre, avoir été détenus essentiellement en Algérie. Daniel Ballaude précise: «À Tindouf, nous n’étions pas encore libres». Autrement dit, après leur trajet depuis Zouérate c’est sur le sol algérien qu’ils étaient détenus. Thierry Langrène reconnaît aussi que les ateliers de la Société nationale industrielle et minière (SNIM) de Mauritanie ont monté des mitrailleuses sur des Land-Rover sur réquisition; Ballaude rappelle son métier d’instituteur, Nicole Foulon son emploi de secrétaire.

Relu à la lumière de ce dénouement, le télégramme du 19 décembre conserve toute sa force accusatrice. Les ravisseurs réclamaient une reconnaissance pour une liberté qu’ils n’avaient pas encore rendue. Leur soutien algérien dénonçait les pressions françaises tout en accueillant le mouvement et ses captifs. Les Jaguar avaient montré que l’enlèvement de Français pouvait aussi entraîner une riposte et leur retour. Restait, dans l’archive, cette prétention exorbitante: disposer de civils pour peser sur un État, puis sommer cet État d’endosser seul la responsabilité de la violence. Une méthode dont le régime d’Alger ne s’est jamais départi.

(1) Télégramme diplomatique intitulé «Sahara occidental: communiqué du Front Polisario», chiffré n°3269, expédié d’Alger le 19 décembre 1977, signé Guy de Commines de Marsilly, ambassadeur de France en Algérie, adressé au Quai d’Orsay (ministre des Affaires étrangères Louis de Guiringaud). Il est conservé aux Archives diplomatiques du Quai d’Orsay, à Nantes, sous la cote 558PO 1 227.