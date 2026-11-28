La fin de la MINURSO signe-t-elle celle du dialogue? Omar Hilale écarte d’emblée l’amalgame que lui tend Talal Al-Haj, sur le plateau d’Al Arabiya et qu’Alger entretient depuis le 31 octobre. «Il y a une confusion entre la mission de l’ONU et le processus politique. La mission est liée au mandat que vote le Conseil de sécurité, c’est de lui qu’elle tire sa force. Le processus politique, lui, est entre les mains du secrétaire général, en vertu de l’article 99 de la Charte et de son envoyé personnel», explique l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies. Dans le cadre de ses bons offices et de sa médiation, précise le diplomate, le secrétaire général peut désigner qui il veut pour le représenter, rapprocher les parties et faciliter les négociations.

La précision a son importance, car Alger entretient volontiers le flou entre les deux. Le mandat de la mission s’est éteint le 31 octobre, au lendemain du veto opposé par Moscou au projet de résolution américain, après 35 ans d’existence. Jamais, depuis que le Conseil de sécurité s’est saisi du dossier en 1975, un membre permanent n’avait bloqué un texte sur le Sahara. Le projet américain avait pourtant réuni onze voix, quand le contre-projet russe n’en a recueilli que trois, celles de la Russie, de la Chine et de la Somalie. Nasser Bourita l’avait dit dès le lendemain, l’État qui a poussé la Russie au veto, ou qui en a profité, porte la responsabilité du départ de la mission.

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Interrogé sur l’engagement de Rabat à respecter le cessez-le-feu, l’ambassadeur corrige d’abord son interlocuteur sur la nature du texte: «Ce n’est pas un simple communiqué du Royaume, c’est un communiqué du Cabinet royal. Il émane de la plus haute autorité du pays.» Le Maroc, poursuit-il, ne s’y engage pas seulement au cessez-le-feu. Il promet aussi de faciliter le travail des Nations unies «à tous les niveaux, les voyages, les déplacements, la logistique, et même les hôpitaux, qui leur restent ouverts jusqu’à leur départ». Les privilèges et l’immunité diplomatique du personnel sont maintenus «jusqu’à ce que le dernier élément de la MINURSO ait quitté le territoire». La mission a pris fin le 31 octobre, rappelle-t-il, mais Rabat a notifié ces garanties à l’ONU et au Conseil de sécurité pour que le départ se fasse «dans la paix, la sécurité et la dignité».

Les faits lui donnent raison. Le communiqué du Cabinet royal, publié le soir même du vote, redisait l’attachement du Maroc au cessez-le-feu et annonçait que la présence de la mission dans les provinces du Sud devait cesser dans les jours suivants. Le 4 novembre, le roi Mohammed VI présidait au Palais royal de Rabat une séance de travail consacrée à l’après-MINURSO. Le 16 novembre, un premier contingent quittait Laâyoune. À l’Assemblée générale, plusieurs délégations ont salué la manière dont Rabat organisait cette évacuation, le jour même où le Polisario décrétait la «mobilisation générale» depuis le sol algérien.

Alexander Ivanko, the UN Secretary-General’s Special Representative for Western Sahara and head of MINURSO, surrounded by members of the UN mission at Hassan I Airport in Laâyoune on Monday, November 16, 2026. . DR

Reste l’avenir de Staffan de Mistura, que le journaliste imagine jouer un rôle accru. La réponse tombe, sèche. «Le processus est à l’arrêt, jusqu’à ce que le Maroc décide que le moment est venu.» Omar Hilale avance deux raisons. La première tient au calendrier: «Nous voulons nous concentrer sur un départ fluide et pacifique de la MINURSO.»

Ceux qui pleurent la MINURSO après l’avoir fait tomber

La seconde raison vise directement Alger. «Ceux qui ont œuvré pour pousser au veto russe ne pensent pas à la solution politique», lâche l’ambassadeur. Et de dérouler: «Pour parler de solution politique, de négociations, de processus, il faut des partenaires avec qui discuter de tous les sujets. Or ces partenaires sont ceux-là mêmes qui ont tout arrêté. Ce sont eux les responsables de cet arrêt, et ce sont eux qui pleurent aujourd’hui la fin de la MINURSO d’abord, la suspension du processus ensuite. Il fallait penser à toutes ces conséquences avant de pousser la grande puissance qui a utilisé le veto.»

L’accusation ne sort pas de nulle part. Comme Le360 l’avait relevé au soir du vote, la Russie s’était contentée, pendant des années, de s’abstenir lors du renouvellement de la mission, y compris en octobre 2025 sur la résolution 2797. Elle a changé de pied trois jours après une nouvelle rencontre entre Ahmed Attaf et Sergueï Lavrov à Moscou. Alger a donc obtenu son veto, et perdu dans la foulée la mission qui lui servait de vitrine.

Privé de la MINURSO, le régime algérien se cherche un autre théâtre. Son ambassadeur à l’ONU, Amar Bendjama, suggère désormais de porter le dossier devant la Cour internationale de justice. Omar Hilale s’en amuse presque: «J’ai une autre lecture de ce qu’a dit l’ambassadeur d’Algérie. Il se réfère à l’avis consultatif de la Cour. J’espère qu’il le lira en entier, et pas seulement certains de ses paragraphes.» Sur le fond, ajoute-t-il, l’affaire est entendue: la Cour «a rendu son avis et conclu à l’existence de liens d’allégeance et de liens juridiques entre les rois et sultans du Maroc et les tribus sahraouies».

Le journaliste en vient à «l’autodétermination», que le secrétaire général dit préservée malgré le départ de la mission. Là encore, l’ambassadeur conteste la lecture algérienne. «Le droit à l’autodétermination est malheureusement pris sous un angle étroit, celui du référendum et de l’indépendance. J’invite ceux qui le réclament à regarder les autres résolutions, pas seulement la 1514. Il y a la résolution 2625, qui dit que l’autodétermination peut prendre la forme de tout accord auquel les parties parviennent au terme de négociations», indique-t-il. C’est sur ce socle, rappelle-t-il, qu’a été bâti le processus onusien, avec des négociations entre quatre parties.

De Mistura, cinq ans sans une table ronde

Alger a fait de ce mot un dogme, et l’ONU elle-même ne le prononce plus qu’avec précaution. Le 5 novembre, le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, évoquait une solution politique permettant l’autodétermination «s’ils le souhaitent». Le360 rappelait alors que la résolution 2625 de 1970 admet, à côté de l’indépendance, tout autre statut politique librement décidé. Majda Moutchou l’a redit à la tribune le 23 novembre, le Maroc ne conteste pas ce droit et l’autonomie en est une forme, rapportait Le360. Ce jour-là, la diplomate marocaine avait posé six questions à la délégation algérienne. Aucune n’a reçu de réponse.

Omar Hilale mesure ce que le veto a coûté. Si le projet américain avait été laissé en l’état et adopté, dit-il, «nous serions peut-être en fin de parcours» vers une solution dans le cadre de l’autonomie sous souveraineté marocaine. Il tient à saluer le rôle des États-Unis dans la préparation de ce texte comme dans les réunions tenues «à Washington, à Madrid, puis de nouveau à Washington. Sans le rôle américain, nous ne nous serions pas réunis et nous ne serions même pas arrivés à la résolution 2797.»

L’hommage à Washington fait ressortir, par contraste, le bilan de l’Envoyé personnel. Staffan de Mistura a été nommé il y a cinq ans, rappelle l’ambassadeur, et «il n’a pas réussi à réunir les parties une seule fois, pas même autour d’une tasse de thé ou de café». Le journaliste demande qui a refusé. «L’Algérie», répond Omar Hilale. Selon lui, Alger refusait de le rencontrer et, quand il se rendait à Alger, elle lui imposait que la visite ne soit pas annoncée, pour ne pas s’engager et ne pas apparaître comme la partie concernée, «la première» dans l’affaire du Sahara.

Cette manie de la clandestinité, le régime algérien l’a poussée jusqu’au bout. Contrainte de dépêcher Ahmed Attaf à la réunion de Madrid des 8 et 9 février, Alger a tenté d’en masquer la portée à son opinion en la présentant comme un simple déplacement bilatéral. La résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025 par onze voix et sans aucune voix contre, l’avait déjà trouvée aux abonnés absents, puisque l’Algérie n’avait pas pris part au vote.

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Pourquoi, alors, avoir fait barrage au projet américain? Omar Hilale y voit la peur d’être nommée. Ce texte, détaille-t-il, fixe à quatre le nombre des parties, trace le chemin et pose la base de la négociation, à savoir l’autonomie sous souveraineté marocaine… Autant de points qui retirent à Alger le confort de la coulisse.

Tindouf, les chiffres qu’Alger ne veut pas voir

Le projet allait plus loin, et c’est là que le bât blesse. Selon l’ambassadeur, il demandait à l’Algérie le recensement et l’enregistrement des réfugiés de Tindouf, «ce qui veut dire que le monde entier saura combien ils sont là-bas». Il invitait aussi l’envoyé personnel à élargir ses contacts et son processus aux Sahraouis hors de Tindouf, c’est-à-dire aux habitants du Sahara, à la diaspora et même aux opposants du Polisario dans les camps. «Cela renverserait l’équation de la question du Sahara marocain», résume l’ambassadeur.

Compter les habitants des camps et écouter d’autres voix que celle du Polisario, voilà donc ce que le régime algérien redoute. Le 30 octobre déjà, Omar Hilale dénonçait devant le Conseil de sécurité le refus persistant d’Alger de laisser enregistrer ces populations. Le recensement et l’élargissement des consultations figurent d’ailleurs parmi les six questions de Majda Moutchou restées sans réponse.

Le diplomate en tire la conclusion qui s’impose. Ce qu’Alger prétend être, un observateur, un simple voisin, «c’est faux», puisqu’«elle est la première responsable de cinquante ans de blocage politique et de cinquante ans de souffrances humaines pour les habitants de Tindouf». Le ton se fait plus grave: «Le monde parle du processus politique, mais il oublie qu’il y a là-bas des enfants, des hommes, des seniors, des générations nées sur place, qui y vivent et qui y mourront peut-être. Beaucoup y sont déjà morts.»

À ce tableau, Omar Hilale oppose celui des provinces du Sud: «Des générations y ont étudié et en sont sorties médecins ou ingénieurs, certains siègent au Parlement, d’autres sont des hommes d’affaires accomplis. Regardez la comparaison. D’un côté, des gens qui vivent sans espoir parce qu’ils ne sont, hélas, que l’instrument d’un agenda politique. De l’autre, des Sahraouis marocains, pleinement citoyens, qui réussissent, vivent dans la liberté, la sécurité et la démocratie, et participent à la vie économique, sociale, culturelle et même internationale du Maroc. Voilà la différence entre eux et nous», déplore-t-il.

Le “R” de la MINURSO… mort trois fois

Talal Al-Haj rappelle que Moscou a justifié son veto par l’abandon du référendum dans le texte américain, et demande si Rabat soutient la tenue d’un tel scrutin. «Le problème était dans le ‘R’, c’est la mère de tous les problèmes», répond l’ambassadeur. «Mais ce ‘R’ a été enterré il y a 25 ans par le secrétaire général Kofi Annan. Son rapport est clair, il dit qu’organiser le référendum est impossible.»

Aucun de ses successeurs, ajoute-t-il, ne l’a remis sur la table. Il poursuit le décompte. Le Conseil de sécurité ne mentionne plus du tout le référendum depuis 2001, «ce qui veut dire qu’il est mort une deuxième fois». Quant à la troisième mort, elle est signée Alger. La résolution que l’Algérie présente elle-même à l’Assemblée générale, adoptée «je ne dirai pas par consensus, mais sans vote» depuis 2006, ne le mentionne pas davantage. «Alors ceux qui disent que le Maroc ou ses alliés sont contre le référendum…», commence-t-il, avant d’être interrompu.

Le régime algérien s’accroche ainsi à une lettre que ses propres textes ont cessé d’écrire. Le 10 novembre, lors de la séance de l’Assemblée générale consacrée au veto, l’ambassadeur américain Mike Waltz l’avait dit sans ménagement: le référendum est «un rideau de fumée, une fiction». L’attachement d’Alger au ‘R’ de la MINURSO figure aussi parmi les six questions marocaines restées sans réponse.

Le journaliste insiste. Rabat, objecte-t-il, accepterait un choix entre autonomie et intégration, mais refuse que l’indépendance figure parmi les options. Omar Hilale situe le débat: «L’important n’est pas le référendum. L’important, c’est le processus politique, c’est la volonté politique. Le Maroc est attaché à la légalité internationale.» Les résolutions du Conseil de sécurité ont enterré le référendum, répète-t-il, «c’est fini».

Comment un «peuple» décide-t-il de son sort sans référendum, relance alors Talal Al-Haj. L’ambassadeur lui retourne la question, et elle fait mal. «Comment les gens de Tindouf ont-ils décidé de désigner le Polisario pour les représenter? Qui les a désignés? Il y a un soi-disant président, des ministres, des ambassadeurs. Les gens meurent de faim et de maladie à Tindouf, ils vivent sous une chaleur écrasante, pendant que le représentant du Polisario à New York habite l’un des appartements les plus chers de Manhattan, près des Nations unies.» Et de conclure: «Si l’on me dit comment ils ont été désignés, qui leur a donné l’autorité et le mandat, alors on pourra parler.»

Autonomie, le silence d’Alger et du Polisario

Vient la question des pouvoirs que les populations exerceraient sous le régime d’autonomie. «C’est ce dont nous avons discuté à Washington, à Madrid, puis de nouveau à Washington», indique Omar Hilale. Le Maroc y a présenté un texte actualisé qui détaille les compétences dévolues aux habitants «quand ils rentreront au Sahara». Il cite un parlement régional, un gouvernement régional, un système judiciaire régional, l’exploitation des ressources et un ensemble de pouvoirs propres.

Tout cela a été discuté avec l’autre camp, assure-t-il: «Le Polisario et l’Algérie ont examiné toutes ces questions avec le Maroc en début d’année. Malheureusement, ils n’ont pas répondu par un seul point, ni une seule virgule.» La résolution du Conseil de sécurité leur demandait de livrer leurs idées et leurs observations. Un an plus tard, selon l’ambassadeur, pas un mot n’est parvenu au facilitateur américain, alors que l’ambassadeur des États-Unis à l’ONU leur a adressé trois lettres pour les leur réclamer par écrit.

Ce silence cache un double langage, que le diplomate met à nu. «Ce qu’ils ont dit à Washington et à Madrid est totalement différent de ce qu’ils disent à la presse et de ce qu’ils prétendent devant les caméras de télévision. Il y a une contradiction», dit-il. Il y voit peut-être «le signe de divergences entre Tindouf, Alger et ceux qui négocient». Le constat, lui, ne souffre pas de nuance. Ils n’ont «respecté ni leurs engagements de Washington et de Madrid, ni la résolution du Conseil de sécurité qui leur demande de venir négocier sur la base de l’autonomie sous souveraineté marocaine».

Reste le chemin parcouru, et il ne plaide pas pour Alger. La proposition marocaine, expose Omar Hilale, est passée par trois étapes. En 2007, elle tenait en trois pages, «ce n’était que la philosophie de l’autonomie». En 2025, la résolution 2797 en a fait, la base «unique, effective et réaliste» du règlement. En 2026 enfin, onze pays, soit la majorité des membres du Conseil de sécurité, ont voté pour le projet américain, et l’élan international compte, dit-il, 130 pays qui soutiennent la souveraineté marocaine et l’autonomie comme base de règlement. Le veto russe n’y change rien, conclut l’ambassadeur: «Un veto n’efface pas la position politique de ces pays. Cette dynamique restera.»