ONU: la séance sur le veto russe scelle le consensus international autour de l’exclusivité du plan d’autonomie

Protocolaire, la séance plénière tenue ce mardi 10 novembre à l’Assemblée générale des Nations unies a eu cela de remarquable qu’elle a montré aux yeux du monde tout l’appui dont bénéficie le Maroc s’agissant de sa cause nationale. Convoquée en vertu de la résolution 76/262 suite au veto opposé par la Fédération de Russie le 30 octobre dernier au Conseil de sécurité, qui a empêché le renouvellement du mandat de la MINURSO, cette réunion à caractère procédural s’est rapidement transformée en une tribune de confirmation de la justesse de la position marocaine. Le débat a mis en lumière l’isolement diplomatique de l’Algérie, véritable acteur du blocage le 30 octobre dernier, tout en consacrant l’adhésion massive et internationale au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme l’unique solution réaliste, durable et pragmatique au différend régional du Sahara.

En ouvrant le débat, Anna Evstigneeva, Représentante permanente adjointe de la Fédération de Russie auprès de l’ONU, a tenté de donner à la décision de Moscou un vernis de légitimité. La diplomate russe a argué que le projet de résolution préparé par les États-Unis s’écartait «radicalement» de l’objectif d’un règlement équilibré. Défendant le droit de veto comme un «mécanisme de dissuasion et de correction», elle a justifié l’obstruction russe par la nécessité d’imposer un retour au statu quo et de maintenir une stricte équidistance.

Assez pour convaincre? Rien n’est moins sûr. Dans un contexte de confrontation ouverte avec les États-Unis, la Russie s’oppose de manière quasi systématique aux initiatives portées par Washington, rédacteur attitré (penholder) des résolutions sur le Sahara. De plus, ce geste calculé vise directement à ménager l’Algérie, créateur et principal soutien militaire et financier du Polisario, au demeurant un fidèle et grand acheteur d’armement russe. Conséquence: la disparition de la MINURSO, dont le mandat n’a pas été renouvelé.

Si la démarche russe répondait à des calculs d’empire, la réaction de l’Algérie a étalé au grand jour une grande fébrilité diplomatique. L’adjoint du représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies s’est livré à une intervention hachée et virulente, trahissant un désarroi manifeste face aux avancées irréversibles obtenues par le Royaume. S’accrochant désespérément à des concepts caducs, il a fustigé une prétendue tentative de «légitimer l’occupation par le fait accompli», répétant à satiété des slogans sur l’autodétermination, comprenez référendum, tout en feignant de nier le rôle de partie prenante centrale que joue son propre pays dans ce conflit. La faiblesse argumentative et le ton accusateur de la délégation algérienne ont tranché net avec la maturité diplomatique ambiante.

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L’un des enseignements les plus saisissants de cette plénière est que les deux acteurs du veto russe ont été représentés par des adjoints. Il réside également dans l’extrême minorité numérique des pays ayant épousé la ligne d’Alger, via Moscou. Seule une poignée d’États s’est risquée à défendre la rhétorique obsolète du Polisario. La Namibie a continué d’invoquer une «dette morale» envers le front séparatiste. L’Afrique du Sud a axé son propos sur le respect dogmatique des résolutions, mystère, de l’Union africaine et de l’ONU relatives à la décolonisation. Le Timor-Leste a rappelé son propre parcours historique pour exiger un référendum.

Ces rares prises de parole ont sonné comme des échos lointains du passé, totalement déconnectés des réalités politiques et territoriales actuelles.

Lame de fond

En dehors de cet îlot de contestation, l’immense majorité des interventions a tourné au plébiscite pour le Maroc, actant sa souveraineté sur ses provinces du Sud et érigeant le Plan d’autonomie comme l’unique boussole d’une solution politique.

L’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz, a asséné une série de vérités dérangeantes pour les partisans du statu quo. «L’espoir n’est pas une stratégie permettant d’établir la paix», a-t-il entamé, qualifiant la quête d’un référendum d’option irréaliste entretenue depuis des décennies par des «vœux pieux». Rappelant que tous les anciens hauts responsables de l’ONU avaient déjà tiré la sonnette d’alarme sur l’impossibilité pratique d’un tel référendum, l’ambassadeur américain a martelé que «le référendum est un rideau de fumée, c’est une fiction». Waltz a réaffirmé avec force le soutien indéfectible des États-Unis au plan d’autonomie marocain, le qualifiant de «seule avenue viable pour parvenir à la paix», tout en saluant les négociations de haut niveau impulsées sous l’égide de la présidence américaine.

L’Europe a fait entendre une voix unanime pour soutenir la dynamique marocaine. S’exprimant au nom de l’UE, pays membres comme candidats à l’adhésion, le représentant Stavros Lambrinidis a rappelé que «l’autonomie véritable représente une solution plus réaliste» et a appelé à l’engagement constructif sur la base de la proposition marocaine. L’ambassadeur de France, Jérôme Bonnafont, a livré un plaidoyer vibrant en faveur du Maroc. «Le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», a-t-il déclaré sans ambiguïté, réitérant que l’initiative marocaine d’autonomie de 2007 constitue «la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée».

Il a également tenu à saluer les efforts colossaux du Maroc pour le développement économique et social des provinces du Sud. S’exprimant d’une seule voix, les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède) ont amèrement regretté le veto russe qui met en péril la stabilité régionale, tout en soulignant la nécessité de s’adapter aux «réalités sur le terrain».

Une solidarité indéfectible

Le bloc des pays du Golfe a apporté un soutien sans réserve et solennel à la marocanité du Sahara. S’exprimant à la fois au nom du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et à titre national, le représentant de Bahreïn, Jamal Fares Alrowaiei, a réaffirmé la «position ferme et historique» appuyant la souveraineté du Maroc et son intégrité territoriale. Alrowaiei a souligné que l’initiative d’autonomie est considérée par l’ensemble des États du Golfe comme la seule base sérieuse et crédible pour clore ce dossier.

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L’Afrique a très largement apporté son soutien à la vision marocaine, démontrant que l’ancrage continental du Royaume porte ses fruits. La Côte d’Ivoire a salué avec enthousiasme l’initiative d’autonomie, la qualifiant de «solution de compromis conforme au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité». La Guinée-Bissau a réitéré le soutien catégorique de son pays à la souveraineté marocaine, soulignant l’implication constante du Maroc pour la paix et la prospérité du continent. La Guinée équatoriale a abondé dans le même sens, louant la crédibilité et le réalisme du plan marocain. Idem pour Madagascar qui a appelé à appuyer le processus politique sur la base de la proposition d’autonomie marocaine.

Sens des responsabilités

Outre les aspects purement politiques, les interventions ont été marquées par un hommage appuyé rendu au Royaume du Maroc pour sa conduite exemplaire sur le terrain en dépit de la crise provoquée par le veto russe. Plusieurs délégations ont chaleureusement salué l’attitude du Maroc, qui continue de respecter scrupuleusement le cessez-le-feu et de faire preuve d’une retenue remarquable.

De plus, les représentants des pays du CCG, de la France et de nombreux États africains ont expressément félicité Rabat pour sa facilitation exemplaire et ordonnée de l’évacuation du personnel de la MINURSO. Cette coopération fluide contraste violemment avec les entraves et les menaces formulées à l’est du mur de défense par les milices du Polisario. Ce même mardi 10 novembre, le Front Polisario a officiellement déclaré l’«état de mobilisation générale».

Bien que l’Assemblée générale se soit réunie pour satisfaire à une exigence strictement procédurale découlant du veto russe, l’exercice a offert une tribune internationale où s’est affirmé, avec une clarté aveuglante, l’immense consensus mondial autour de la marocanité du Sahara. Cette séance a montré que la cause nationale ne dépend plus des jeux d’ombre du Conseil de sécurité. Elle est désormais portée par une majorité écrasante de nations qui voient dans le plan d’autonomie la seule voie vers la paix, le développement et la stabilité pour toute la région. Le Sahara, lui, et comme l’a affirmé séance tenante le représentant du Maroc Omar Hilale, «a été, est et sera toujours marocain».