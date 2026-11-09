Une OPA au service d’Alger: comment Selma Malika Haddadi fait main basse sur l’Union africaine

Alors que le continent africain ploie sous le poids des crises, de l’embrasement persistant au Soudan à l’effondrement sécuritaire au Sahel, et fait face à des défis climatiques et économiques sans précédent, l’appareil exécutif de l’Union africaine se retrouve dangereusement pris en otage. En cause, une stratégie méthodique d’entrisme et d’instrumentalisation menée par Selma Malika Haddadi, vice-présidente algérienne de la Commission de l’UA, directement téléguidée par Alger.

Loin d’incarner les idéaux d’indépendance, de neutralité et de solidarité continentale, l’activisme de la vice-présidente illustre la continuité d’un schéma hégémonique historique, transformant les couloirs d’Addis-Abeba en un champ de bataille diplomatique. L’Algérie cherche désespérément à s’offrir une rampe de lancement internationale pour exister sur la scène géopolitique. L’Union africaine est la seule qui lui reste.

Hijack: mode d’emploi

Pour parvenir à ses fins, la vice-présidente de la Commission s’appuie sur un appareil d’une ampleur inédite, directement soutenu et financé par le pouvoir central algérien. Le360 en faisait déjà état et, selon les révélations confidentielles d’Africa Intelligence (édition du 3 novembre), le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a mis dès 2025 à la disposition de Selma Malika Haddadi «plusieurs diplomates payés par Alger». L’équipe rapprochée de la vice-présidente compte actuellement vingt membres. Plus grave encore, six d’entre eux sont de nationalité algérienne, constituant un noyau dur au service direct de l’agenda d’un État membre. Ce cabinet s’avère numériquement plus large et mieux doté que celui du président de la Commission lui-même, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf.

Dès lors, une question fondamentale se pose quant à la loyauté de ces fonctionnaires. Comment des diplomates rémunérés par le Trésor public algérien pourraient-ils placer l’intérêt supérieur du continent africain au-dessus des directives de leur véritable employeur?

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La matérialisation de cette mainmise s’est illustrée de manière éclatante à travers la haute administration de l’organisation. La direction des ressources humaines, le poste névralgique par excellence qui gère le recrutement, la carrière et la promotion de l’ensemble des agents de la Commission, constituait l’objectif prioritaire de la vice-présidente. Le président de la Commission, Mahamoud Ali Youssouf, a été «contraint d’entériner» la nomination de l’Algérien Tayeb Toufik Dahar, placé sous l’autorité directe de Selma Malika Haddadi. Il s’agit de la toute première nomination à un poste de directeur en l’espace de deux ans.

Cette promotion s’est faite au mépris le plus total des règles réglementaires de l’organisation. En prime, la violation des seuils techniques. Le candidat algérien était le seul des trois finalistes à avoir réussi à dépasser le seuil technique requis de 70%. Les textes régissant l’institution imposent pourtant de proposer au moins trois candidats viables au président et prévoient l’obligation de rouvrir le poste si un seul candidat franchit la barre. Or, les pressions exercées par Alger ont eu raison de la procédure. Le poste n’a pas été rouvert. Cette manœuvre d’asphyxie administrative a été minutieusement préparée en coulisses.

Guerre au sommet

En interne, cette stratégie de conquête a transformé le sommet de l’exécutif de l’Union africaine en une poudrière institutionnelle. En vertu des textes de l’UA, la vice-présidente de la Commission est strictement limitée aux aspects administratifs, logistiques et financiers. Pourtant, dans les faits, Selma Malika Haddadi s’affranchit constamment de ses prérogatives. Elle n’hésite pas à signer des mémorandums d’entente, à recevoir des chefs d’État en audience et à s’immiscer dans des sommets et réunions où sa présence n’a aucune justification fonctionnelle. Les exemples ne manquent pas et ses récentes «activités», fièrement épinglées sur X, en attestent.

I was honoured today to sign, on behalf of H.E. the Chairperson of the African Union Commission, a Memorandum of Understanding with H.E. Abdullah Al Musabeeh, President of the Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA).



This agreement marks the first-ever Memorandum of… https://t.co/e9hu4DlGIo — H.E Amb. Selma Malika Haddadi (@DCP_Haddadi) October 15, 2026

Insightful meeting with Ms. Anna Bjerde, Managing Director of Operations of the @WorldBankGroup , on the sidelines of the 2026 World Bank Group–IMF Annual Meetings in Bangkok.



We focused on strengthening the strategic partnership between the African Union Commission and the… pic.twitter.com/bzNZGriqGY — H.E Amb. Selma Malika Haddadi (@DCP_Haddadi) October 19, 2026

I had the distinct honour of being received by His Excellency Mr. Kais Saied, President of the Republic of Tunisia 🇹🇳, at the Carthage Palace, and benefiting from his insightful analysis and vision regarding the work and efforts of the @_AfricanUnion in the fields of sustainable… pic.twitter.com/U8N3sqOd53 — H.E Amb. Selma Malika Haddadi (@DCP_Haddadi) June 20, 2026

Plus troublant encore, elle oublie fréquemment son obligation de neutralité institutionnelle pour agir, de fait, comme la «secrétaire» du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors de ses tractations et rencontres bilatérales avec ses homologues africains.

En érigeant les questions de gouvernance administrative, qui relèvent de sa stricte charge, en uniques priorités de l’organisation, Haddadi cherche à faire de l’ombre au président de la Commission, Mahamoud Ali Youssouf, et à diluer son autorité. Entre les deux cabinets, les relations sont pour le moins tendues. Cette rivalité est également exacerbée par le parcours politique du président de la Commission. Du temps où il exerçait les fonctions de chef de la diplomatie djiboutienne, Mahamoud Ali Youssouf avait activement présidé à l’ouverture du consulat de son pays à Laâyoune. Si les deux têtes de l’exécutif ont ponctuellement tenté de calmer le jeu à travers un communiqué affirmant travailler en «bonne intelligence», les signaux de terrain trahissent une réalité tout autre.

L’objectif ultime de Selma Malika Haddadi est de s’emparer de la présidence de la Commission lors de l’échéance de 2029. Pour Alger, ce mandat représente la cible suprême: s’assurer le contrôle total de l’appareil exécutif au moment précis où la présidence reviendra statutairement à l’Afrique du Nord (après le mandat de l’Afrique de l’Est).

Une longue histoire

La tentative actuelle de main basse sur l’Union africaine n’est pas un accident de parcours, mais la réactivation d’un mode opératoire bien rôdé. L’Algérie a de tout temps cherché à instrumentaliser l’organisation régionale pour servir ses propres fins et entériner ses dogmes.

Ce modus operandi rappelle inévitablement le long «règne» d’un certain Smaïl Chergui, dont le long magistère à la tête du département de la Paix et de la Sécurité de l’Union africaine (2013-2021) apparaît comme le prototype exact de cette instrumentalisation hégémonique qu’Alger tente aujourd’hui de perpétuer. Durant ses deux mandats successifs, le diplomate algérien a méthodiquement détourné les prérogatives de l’une des institutions les plus stratégiques du continent pour en faire le relais zélé de la diplomatie de son pays. Sous sa coupe, la Commission de la Paix et de la Sécurité a fréquemment servi de caisse de résonance aux dogmes d’Alger, s’ingéniant à introduire de manière clandestine des thèses hostiles au Maroc dans les rapports et résolutions de l’organisation, au mépris des règles de neutralité et des équilibres géopolitiques panafricains.

Cette gouvernance a illustré la volonté du régime algérien de sanctuariser un poste-clé pour mener une guérilla diplomatique permanente par procuration. En s’affranchissant à de multiples reprises de ses devoirs de réserve et en manipulant les procédures internes, allant jusqu’à maquiller des passages sous de prétendus prétextes de traduction ou d’omissions administratives, Smaïl Chergui a forgé le modèle de ce que d’aucuns qualifient de «délinquance diplomatique» institutionnelle. Sa gestion a ainsi démontré comment l’Algérie concevait l’Union africaine: non pas comme un espace neutre de résolution des véritables questions sécuritaires du continent, mais comme un terrain d’affrontement, préparant le terrain aux ingérences que Selma Malika Haddadi s’emploie aujourd’hui à reproduire.

L’élection, en février 2025, de Selma Malika Haddadi, ancienne ambassadrice d’Algérie en Éthiopie, au poste de vice-présidente de la Commission (chargée de l’administration, des finances et des ressources humaines) s’inscrit dans cette exacte continuité. Loin d’une évolution organique vers une meilleure gouvernance, il s’agit d’une reconquête des leviers de commande internes.

Un moyen d’exister

Cet acharnement à verrouiller l’appareil de l’UA répond à une urgence existentielle pour le régime algérien. L’Algérie fait face à un isolement diplomatique manifeste sur plusieurs fronts. Il y a d’abord son sombre passage au Conseil de sécurité. Ayant siégé en tant que membre non permanent pour la période 2024-2025, la diplomatie algérienne s’est révélée à peine audible, incapable de peser sur les grands, comme sur les petits, dossiers. Volontairement entourée de tensions dans son bassin méditerranéen et à peine tolérée par ses propres «protecteurs» traditionnels, à commencer par la Russie, l’Algérie se retrouve stratégiquement esseulée. Le triste solde la poursuit jusqu’en Afrique. Dans ce contexte de marginalisation géopolitique, l’Union africaine apparaît comme le seul et unique espace où Alger dispose encore de marges de manœuvre qu’elle entend exploiter sans modération, quitte à piétiner les règles élémentaires du multilatéralisme. Pour quel résultat?

Le bilan de ces deux années de vice-présidence algérienne se solde par un constat accablant. En dehors des frictions permanentes avec ses collègues commissaires et des scandales de favoritisme administratif, le bilan opérationnel de Haddadi équivaut quasiment à zéro. Pendant que l’exécutif de l’Union africaine s’étripe en coulisses pour des questions d’organigrammes et de placement de pions, le continent africain fait face à des périls majeurs. Oubliée, la tragédie humanitaire et sécuritaire au Soudan. Occulté, l’effondrement sécuritaire au Sahel. Et au diable la dépendance financière structurelle de l’UA, l’institution continuant à dépendre largement des bailleurs de fonds extérieurs pour boucler ses budgets.

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Une Commission soumise aux oukases d’une chancellerie nationale est, par définition, une Commission qui perd sa capacité d’anticipation et de décision. Un directeur des ressources humaines imposé pour servir l’agenda d’un régime ne recrutera jamais les compétences les plus méritantes pour répondre aux besoins vitaux du continent, mais sélectionnera des profils sur des critères d’allégeance.

L’argument selon lequel l’Algérie figure parmi les cinq plus gros contributeurs financiers au budget de l’organisation (aux côtés de l’Égypte, du Nigeria, de l’Afrique du Sud et du Maroc) est brandi par Alger comme une justification de ses ingérences. La puissance publique algérienne n’hésite pas à injecter des moyens colossaux pour défendre l’action de sa compatriote. Cependant, transformer une contribution financière obligatoire au sein d’une organisation multilatérale en un «droit de tirage» sur les postes de direction et en un passe-droit diplomatique constitue une dénaturation totale de l’esprit de solidarité panafricaine. C’est la négation même du principe d’égalité souveraine entre les États membres.

Le scénario catastrophe redouté par de nombreux États membres réside dans la perspective de l’élection de 2029. Si la stratégie de la junte algérienne venait à triompher en plaçant Selma Malika Haddadi à la tête de la Commission, les conséquences seraient dévastatrices pour l’architecture institutionnelle africaine. Ce ne sont plus seulement quelques départements ou directions qui passeraient sous pavillon algérien, mais l’ensemble de l’exécutif de l’organisation: son agenda stratégique, son budget global, ses missions de médiation et ses nominations diplomatiques.

La confiscation de l’outil diplomatique panafricain n’est pas loin. Une Commission présidée par une diplomate, pur produit de l’appareil algérien, et portée à bout de bras par Alger transformerait l’UA en une simple caisse de résonance d’un seul pays. Les priorités d’Addis-Abeba ne se décideraient plus en fonction des souffrances des peuples africains, mais dans les cercles fermés du pouvoir à Alger. Les États membres de l’Union africaine devront y regarder à deux fois avant de confier les clés de voûte de la maison commune panafricaine à un État qui a méthodiquement réduit un instrument d’intégration continentale au prolongement subalterne de sa diplomatie. L’Afrique mérite mieux qu’un champ de bataille, encore un, par procuration.