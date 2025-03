Union africaine: le rôle du Maroc à la tête du Conseil de paix et de sécurité salué

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger, lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le 14 février 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

À peine désigné à la tête du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA, le Maroc s’est activé à réunifier la famille africaine. Conformément aux protocoles du CPS, il a lancé une initiative en vue de réintégrer six pays suspendus à la suite des bouleversements politiques survenus dans leurs régimes.

En sa qualité de président du CPS, le Maroc a ainsi organisé, à Addis-Abeba, des consultations informelles avec ces six pays. Ces derniers lui expriment aujourd’hui leur reconnaissance en saluant cette initiative. Ainsi, écrit le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 27 mars, «à l’instar du Burkina Faso, le Gabon et le Niger ont salué cette démarche entreprise par la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS-UA)».

Ces pays, poursuit le quotidien, estiment que cette initiative reflète l’approche du Maroc, axée sur la promotion du dialogue au sein du continent africain. Le Gabon et le Niger ont affirmé que «cette initiative souligne l’importance et la stature du Maroc sur la scène politique africaine, voire internationale, grâce à la vision clairvoyante du roi Mohammed VI», rapporte Al Akhbar.

Dans une lettre adressée à Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, a exprimé «une reconnaissance claire du rôle décisif joué par la présidence marocaine du CPS-UA dans la concrétisation de ces consultations informelles». Organisées à l’initiative de la présidence marocaine du Conseil le mardi 18 mars, ces consultations ont réuni le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger et le Soudan.

Traoré a salué cette «nouvelle approche du leadership à la tête du Conseil, notamment la touche marocaine, qui repose sur la promotion d’un dialogue constructif, éclairé par le réalisme et l’écoute mutuelle», affirme Al Akhbar.

Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle page dans l’amitié historique entre les deux pays, «la lettre de remerciement de K. Traoré résonne au-delà de l’Alliance des États du Sahel (AES), constituant une reconnaissance internationale du rôle de leadership du Maroc dans la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement durable en Afrique. Cela s’inscrit dans la politique africaine du Royaume, fondée sur des choix stratégiques sous l’égide du roi Mohammed VI», écrit le quotidien.

Le Maroc préside le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour le mois de mars, rappelle Al Akhbar. C’est dans ce cadre qu’il a organisé ces consultations, qui ont offert aux ambassadeurs des pays concernés l’opportunité d’interagir avec le Conseil de paix et de sécurité et de fournir un briefing sur l’évolution des processus de transition démocratique dans leurs pays.

À travers cette initiative, le Maroc démontre son engagement concret et solidaire envers ces six nations, afin d’accélérer leurs processus de transition en s’appuyant sur les principes de légitimité démocratique prônés par l’Union africaine, dans le but de faciliter leur réintégration complète au sein de l’organisation continentale.

Ces consultations ont constitué une étape essentielle pour renforcer le dialogue entre les pays en transition politique et les institutions de l’Union africaine, «dans le but d’identifier des points de convergence et de promouvoir la coopération africaine pour parvenir à une paix et une stabilité durables», conclut le quotidien.