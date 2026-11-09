Air Arabia Maroc: un Airbus A320 frôle la mer en Sicile, les pilotes licenciés

Un Airbus A320 d’Air Arabia Maroc a frôlé la surface de la mer Ionienne, à seulement 12,5 mètres d’altitude, quelques secondes après son décollage de l’aéroport de Catane, en Sicile. L’incident, survenu dans la nuit du 20 septembre 2025, est détaillé dans le rapport final publié le 6 novembre 2026 par l’Agence italienne de sécurité des vols (ANSV).

Selon les conclusions de cette enquête, l’appareil, immatriculé CN-NML, effectuait le vol MAC991 à destination d’Amman, en Jordanie, dans le cadre d’un déplacement programmé pour une opération de maintenance. Aucun passager ne se trouvait à bord. L’équipage était composé de deux pilotes et de quatre membres du personnel de cabine.

Les données du vol révèlent que l’Airbus a atteint une hauteur minimale de 41 pieds, soit environ 12,5 mètres au-dessus de la surface de la mer, trente secondes environ après avoir quitté la piste. L’avion a finalement repris de l’altitude et poursuivi son trajet jusqu’à Amman, sans faire de blessés ni subir de dommages.

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L’enquête de l’ANSV met en évidence plusieurs facteurs ayant contribué à cet incident grave. Le vol avait accumulé du retard au départ de Casablanca et l’appareil avait atterri à Catane à 22h51, alors que l’escale prévue ne devait durer que 53 minutes. La fermeture nocturne de l’aéroport, programmée à minuit, ajoutait une contrainte opérationnelle.

Durant cette escale, le commandant de bord a notamment demandé une modification du plan de vol. L’aéroport de Palerme était initialement désigné comme solution de dégagement, alors que l’avion devait rejoindre la Jordanie. Les démarches auprès du centre opérationnel ont mobilisé une partie importante du temps disponible. Le contrôle aérien a, par ailleurs, rappelé à deux reprises à l’équipage la nécessité d’accélérer les opérations avant la fermeture de l’aéroport.

Mais c’est surtout pendant la phase de décollage que les défaillances se sont multipliées. Les pilotes ont constaté l’absence de certaines indications relatives aux paramètres de vitesse et aux systèmes de guidage. L’anomalie a été détectée alors que l’appareil roulait encore à environ 60 nœuds, une vitesse largement inférieure à la vitesse de décision V1, calculée à 131 nœuds.

Le commandant a néanmoins choisi de poursuivre le décollage, estimant pouvoir maîtriser la situation. Pour les enquêteurs, l’interruption du décollage restait alors une option possible.

L’ANSV estime probable que les vitesses de référence nécessaires au décollage n’aient pas été correctement renseignées dans le système de gestion de vol de l’appareil. Aucun élément ne permet toutefois d’établir un dysfonctionnement technique de ce système.

L’avion pique vers la mer, les alarmes se déclenchent

Après avoir quitté la piste, l’A320 a commencé à perdre de l’altitude au lieu de poursuivre normalement sa montée. Les données enregistrées montrent que le commandant a effectué plusieurs actions à piquer sur le manche de pilotage.

L’activation du pilote automatique, pendant environ trois secondes, a aggravé la situation. Le système s’est aligné sur une consigne de descente déjà engagée, entraînant une perte supplémentaire d’environ 43 mètres d’altitude.

Les systèmes d’alerte de proximité du sol ont alors déclenché plusieurs avertissements, notamment «Sink Rate» puis «Pull Up», signalant le risque d’impact. Le commandant a finalement appliqué la poussée maximale des moteurs et engagé une manœuvre de redressement. Malgré cette réaction, l’appareil a continué à perdre de l’altitude pendant quelques secondes avant d’atteindre son point le plus bas, à 12,5 mètres au-dessus de la mer.

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Pour expliquer les actions du commandant, les enquêteurs évoquent notamment l’hypothèse d’une illusion somatogravique, un phénomène de désorientation spatiale susceptible de survenir lors d’une forte accélération, particulièrement en l’absence de repères visuels.

Dans le cas présent, le décollage s’est déroulé de nuit, au-dessus d’une mer sombre et sans éclairage lunaire significatif. Dans ces conditions, l’accélération de l’avion a pu être interprétée par le pilote comme une montée trop prononcée, le conduisant à corriger cette sensation en poussant le manche vers l’avant.

L’ANSV souligne que le commandant n’a pas déclaré avoir éprouvé une désorientation spatiale. Les enquêteurs estiment néanmoins que ce phénomène a pu être suffisamment subtil pour ne pas être identifié par l’intéressé.

Dans ses conclusions, l’autorité italienne attribue l’incident à une perte temporaire de conscience de la situation. Parmi les facteurs contributifs figurent la pression ressentie par l’équipage avant la fermeture de l’aéroport, l’absence probable des vitesses de référence dans le système de gestion de vol, le non-respect de certaines procédures et un possible manque d’affirmation du copilote face aux décisions du commandant.

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À la suite de l’incident, Air Arabia Maroc a décidé de rompre les contrats de travail des deux pilotes, invoquant une négligence grave, selon les éléments consignés dans le rapport de l’ANSV.

La compagnie a également engagé des mesures correctives sur le plan de la sécurité. L’autorité italienne indique que le transporteur a accéléré la mise à niveau du logiciel de gestion de vol de sa flotte d’A320 et intégré de nouveaux scénarios dans les séances d’entraînement sur simulateur, notamment pour préparer les équipages à gérer un décollage en l’absence de vitesses de référence correctement renseignées.

L’ANSV a, de son côté, adressé une recommandation à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), l’invitant à examiner la généralisation, sur l’ensemble de la famille A320, d’une modification logicielle permettant de signaler explicitement l’absence de ces paramètres avant le décollage.

L’agence italienne rappelle enfin que son enquête a pour objectif de prévenir de futurs accidents et incidents, et non d’établir des responsabilités individuelles ou de déterminer d’éventuelles fautes.