Royal Air Maroc lance une ligne directe Casablanca-Essaouira

Dans un communiqué, Royal Air Maroc annonce qu’elle lance, à partir du premier novembre 2026, une liaison directe entre Casablanca et Essaouira. La ligne sera opérée deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Elle est mise en place dans le cadre d’une convention signée avec la région Marrakech-Safi.

La compagnie propose un prix unique de 800 dirhams l’aller-retour en classe économique. En classe Business, l’aller-retour est fixé à 1.600 dirhams. Les billets sont disponibles sur le site de RAM, dans ses centres d’appel et ses agences commerciales. Ils sont aussi vendus par les agences de voyages partenaires.

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Depuis Casablanca, le vol du mercredi décolle à 16h00 et arrive à 17h20. Celui du dimanche part à 8h20 et atterrit à 9h40. Depuis Essaouira, le vol du mercredi quitte la ville à 18h00 pour une arrivée à 19h20. Celui du dimanche part à 10h20 et arrive à 11h40.

Grâce au hub de Casablanca, Essaouira sera connectée aux 86 destinations internationales du réseau de la compagnie. La ville, dont la médina est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001, répond ainsi à une attente des opérateurs économiques et touristiques locaux.

«Le lancement de la ligne Casablanca-Essaouira s’inscrit pleinement dans notre mission visant à promouvoir le tourisme marocain à l’international et à fluidifier la mobilité au Maroc», indique Hamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc. Il ajoute que cette liaison traduit la volonté de la compagnie «de rapprocher les territoires et de répondre aux attentes des voyageurs, qu’ils soient touristes, familles ou professionnels».

Comme la plupart des liaisons domestiques de la compagnie, cette ligne vise à désenclaver les régions. Elle améliore leur accessibilité et soutient leur développement territorial et touristique. Elle porte le réseau aérien domestique de RAM à 28 lignes.