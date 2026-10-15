Tourisme

Royal Air Maroc lance une ligne directe Casablanca-Essaouira

Des avions de RAM.

Royal Air Maroc ouvrira le 1er novembre 2026 une liaison directe entre Casablanca et Essaouira. Deux vols par semaine seront opérés à partir de 800 dirhams aller-retour.

Par La Rédaction
Le 15/10/2026 à 15h50

Dans un communiqué, Royal Air Maroc annonce qu’elle lance, à partir du premier novembre 2026, une liaison directe entre Casablanca et Essaouira. La ligne sera opérée deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Elle est mise en place dans le cadre d’une convention signée avec la région Marrakech-Safi.

La compagnie propose un prix unique de 800 dirhams l’aller-retour en classe économique. En classe Business, l’aller-retour est fixé à 1.600 dirhams. Les billets sont disponibles sur le site de RAM, dans ses centres d’appel et ses agences commerciales. Ils sont aussi vendus par les agences de voyages partenaires.

Lire aussi : Royal Air Maroc va déployer le Wi-Fi Starlink sur 41 avions dès 2027

Depuis Casablanca, le vol du mercredi décolle à 16h00 et arrive à 17h20. Celui du dimanche part à 8h20 et atterrit à 9h40. Depuis Essaouira, le vol du mercredi quitte la ville à 18h00 pour une arrivée à 19h20. Celui du dimanche part à 10h20 et arrive à 11h40.

Grâce au hub de Casablanca, Essaouira sera connectée aux 86 destinations internationales du réseau de la compagnie. La ville, dont la médina est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001, répond ainsi à une attente des opérateurs économiques et touristiques locaux.

«Le lancement de la ligne Casablanca-Essaouira s’inscrit pleinement dans notre mission visant à promouvoir le tourisme marocain à l’international et à fluidifier la mobilité au Maroc», indique Hamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc. Il ajoute que cette liaison traduit la volonté de la compagnie «de rapprocher les territoires et de répondre aux attentes des voyageurs, qu’ils soient touristes, familles ou professionnels».

Comme la plupart des liaisons domestiques de la compagnie, cette ligne vise à désenclaver les régions. Elle améliore leur accessibilité et soutient leur développement territorial et touristique. Elle porte le réseau aérien domestique de RAM à 28 lignes.

Par La Rédaction
Le 15/10/2026 à 15h50
#RAM#Vols#Casablanca-Essaouira

LEs contenus liés

Economie

La RAM autorisée officiellement à créer une académie de formation en aéronautique

Société

Transport aérien: la RAM reprend ses vols vers Doha et Dubaï

Sports

Mondial 2026: RAM dévoile son dispositif pour le transport des supporters des Lions de l’Atlas

Economie

Transport aérien: RAM et Malaysia Airlines unissent leurs réseaux

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
L’Algérie, «première au monde»… à s’offrir des ambulances volantes avant des bombardiers d’eau
3
Casablanca: vers la fin du Karyan Rhamna, l’un des derniers grands bidonvilles de la ville?
4
Quand Jean-Pierre Péroncel-Hugoz racontait dans Le360 le coup d’État de Boumédiène contre Ben Bella
5
Superficie, offre, gestion... Ce qu’il faut savoir sur les zones industrielles de défense
6
Algérie: neuf ans après, la planche à billets n’a jamais été débranchée
7
Le roi Mohammed VI reçoit la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri
8
Maudite IA, laisse Riemann tranquille!
Revues de presse

Voir plus