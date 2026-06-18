Société

Transport aérien: la RAM reprend ses vols vers Doha et Dubaï

Un avion de Royal Air Maroc.

Royal Air Maroc s’apprête à réactiver deux de ses liaisons stratégiques vers le Moyen-Orient, apprend Le360 de source sûre. À partir du mois de juillet, la compagnie nationale reprendra ses vols entre Casablanca et Doha à raison d’une fréquence quotidienne, ainsi que la ligne Casablanca–Dubaï avec trois rotations hebdomadaires.

Par La Rédaction
Le 18/06/2026 à 13h20

Ces deux dessertes avaient été suspendues dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, marqué par l’escalade entre les États-Unis et l’Iran. Déclenchée fin février, cette crise avait entraîné la fermeture partielle de plusieurs espaces aériens au Moyen-Orient, obligeant de nombreuses compagnies, dont la RAM, à annuler ou suspendre certains vols pour des raisons de sécurité.

La situation a toutefois évolué ces dernières semaines avec la conclusion d’un accord entre Washington et Téhéran. Ce mémorandum d’entente prévoit notamment la fin des opérations militaires, ainsi que le rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, un point névralgique du commerce mondial et du trafic énergétique.

Rabat a d’ailleurs salué cet accord, le qualifiant d’étape importante pour la stabilité régionale, tout en appelant à sa mise en œuvre rapide et à son plein respect.

Dans ce contexte d’apaisement progressif, la reprise des lignes vers Doha et Dubaï traduit une amélioration des conditions opérationnelles, mais aussi la volonté de la RAM de renforcer sa présence sur des marchés à fort potentiel. Ces deux destinations constituent des hubs majeurs, offrant des opportunités importantes en matière de connectivité, de tourisme et de voyages d’affaires.

Par La Rédaction
Le 18/06/2026 à 13h20
#Maroc#Doha#Casablanca#Qatar#Emirats arabes unis#Dubaï

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