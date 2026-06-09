«Bienvenue à Los Angeles»: un échange radio symbolique pour accueillir le premier vol de Royal Air Maroc

Cérémonie de salut d’eau marquant l’arrivée du vol de Royal Air Maroc à l’aéroport de Los Angeles, le 7 juin 2026.

À son arrivée, l’appareil a été accueilli avec les honneurs réservés aux grandes occasions, notamment par un spectaculaire salut au canon à eau, orchestré par les services d’incendie de l’aéroport. Mais au-delà des images, c’est aussi un échange radio empreint de solennité et de cordialité qui a marqué cet instant.

«Bonjour, Royal Air Maroc 250», annonce la pilote de RAM à l’approche de l’aéroport californien.

La désignation AT250 pour la liaison Casablanca-Los Angeles renvoie à une dimension historique forte, à savoir les 250 ans de relations d’amitié entre le Maroc et les États-Unis.

Depuis la tour de contrôle, la réponse ne tarde pas: «Nous souhaitons reconnaître votre vol inaugural vers Los Angeles avec un salut au canon à eau. Avons-nous la permission de vous saluer?»

Une attention à laquelle l’équipage répond avec simplicité: «Oui, bien sûr, c’est très aimable de votre part, Maroc 250.»

Puis vient le message officiel, chargé de symbolique: «Royal Air Maroc, le service d’incendie de la ville de Los Angeles, la caserne 80, ainsi que Los Angeles International Airport (LAX), ont le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ainsi qu’à votre vol inaugural vers Los Angeles en provenance de Casablanca. Nous vous saluons, vous, votre équipage et vos passagers.»

Une déclaration à laquelle la pilote répond avec gratitude: «Merci beaucoup, monsieur. De la part de Maroc 250, nous apprécions.»

L’avion a touché le sol à 08h20 (heure locale), soit 16h20 heure marocaine, après environ 12 heures de vol depuis Casablanca. Le vol avait décollé à 04h00 de l’aéroport Mohammed V.

La liaison Casablanca–Los Angeles sera opérée à raison de trois fréquences hebdomadaires. Les départs de Casablanca sont programmés les mardis, vendredis et dimanches à 04h00 pour une arrivée à Los Angeles à 08h20 (heure locale). Dans le sens inverse, les vols quittent Los Angeles à 10h20 pour atterrir à Casablanca le lendemain à 05h25.