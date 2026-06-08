En pleine Coupe du monde, Royal Air Maroc loue un A330-900neo de Corsair pour sa ligne Casablanca–Montréal

Royal Air Maroc (RAM) ajuste temporairement son dispositif sur la ligne Casablanca–Montréal en mobilisant un Airbus A330-900neo de dernière génération, loué auprès de la compagnie française Corsair, rapporte le site spécialisé AeroRoutes. Cette solution vise à compenser l’indisponibilité partielle de ses Boeing 787 Dreamliner, qui seront mobilisés pour répondre à une forte demande liée la Coupe du monde 2026.

Concrètement, du 12 au 26 juin, certains vols entre Casablanca et Montréal seront opérés par cet appareil long-courrier moderne, dans le cadre d’un accord de location avec équipage, communément appelé «wet lease». Ce dispositif permet à la compagnie nationale de maintenir l’intégralité de son programme de vols et de préserver ses créneaux horaires.

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Pour les passagers, aucun changement majeur du point de vue commercial. Les vols restent vendus sous numéro Royal Air Maroc. En revanche, l’expérience à bord peut présenter quelques différences, notamment au niveau de la configuration cabine, du confort des sièges ou encore du service, propres à l’appareil et à l’équipage de Corsair.

Rappelons que dans le cadre de la Coupe du monde 2026, Royal Air Maroc a mis en place un dispositif spécial comprenant environ 32 vols supplémentaires dédiés aux supporters, avec une capacité estimée à plus de 8.800 sièges sur la période de la phase de groupes. Ces rotations renforceront les liaisons vers New York, Boston et Atlanta, en complément du réseau régulier de la compagnie.