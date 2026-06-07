Royal Air Maroc inaugure sa nouvelle ligne directe Casablanca–Los Angeles

Le vol inaugural a décollé de l’aéroport Mohammed V à 04h00, marquant le lancement officiel de cette nouvelle route long-courrier, désormais opérée en environ 12 heures. Avec cette desserte, Royal Air Maroc renforce significativement la connectivité du Maroc et du continent africain vers l’ouest américain, jusque-là peu accessible en vol direct.

Pour Hamid Addou, Président Directeur Général de la compagnie, cette ouverture constitue «un jalon historique» tant pour Royal Air Maroc que pour l’aviation africaine. Elle s’inscrit dans une année symbolique, marquée notamment par la célébration de deux siècles et demi de relations entre le Maroc et les États-Unis, ainsi que par la participation des Lions de l’Atlas à un grand rendez-vous footballistique mondial.

La nouvelle ligne sera assurée à raison de trois fréquences hebdomadaires. Les départs de Casablanca sont programmés les mardis, vendredis et dimanches à 04h00 pour une arrivée à Los Angeles à 08h20 (heure locale). Dans le sens inverse, les vols quittent Los Angeles à 10h20 pour atterrir à Casablanca le lendemain à 05h25.

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Les liaisons sont opérées par des appareils gros porteurs de dernière génération, offrant un niveau élevé de confort, un service à bord soigné et des systèmes de divertissement adaptés aux longs trajets intercontinentaux.

Cette nouvelle desserte s’inscrit dans le cadre du plan de développement signé entre Royal Air Maroc et le gouvernement en juillet 2023. Elle traduit l’ambition de la compagnie de consolider son réseau long-courrier et de renforcer le positionnement stratégique de Casablanca comme hub aérien reliant l’Afrique, l’Europe et les Amériques.

Au-delà de l’enjeu économique, la ligne Casablanca–Los Angeles répond à une demande croissante de mobilité. Elle cible à la fois la diaspora marocaine et africaine, les touristes américains, les voyageurs d’affaires ainsi que les supporters se rendant aux États-Unis dans le cadre d’événements internationaux majeurs.

Avec cette ouverture, Royal Air Maroc confirme son ancrage sur le marché nord-américain, où elle dessert déjà plusieurs grandes métropoles telles que New York, Washington, Miami, Montréal et Toronto. Elle poursuit également sa stratégie d’expansion globale, illustrée par le lancement récent de nouvelles routes vers des destinations comme Pékin, São Paulo ou encore Saint-Pétersbourg.