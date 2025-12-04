Royal Air Maroc lance la première ligne directe Casablanca-Los Angeles à partir de juin 2026

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, jeudi, le lancement d’une nouvelle liaison aérienne directe entre Casablanca et Los Angeles à compter du 7 juin 2026.

Cette route aérienne inédite, première connexion directe (en 12 heures) entre l’Afrique et la côte Pacifique des États-Unis, constitue une avancée majeure dans le développement du réseau long-courrier de la compagnie nationale, indique RAM dans un communiqué.

Trois fréquences par semaine

Opérée à raison de trois fréquences par semaine, cette nouvelle ligne répond à une demande croissante de mobilité intercontinentale, à la veille de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Elle s’adresse aux diasporas marocaine et africaine, aux touristes américains ainsi qu’aux voyageurs d’affaires et aux supporters marocains, africains et européens souhaitant se rendre aux États-Unis pour cet événement planétaire, fait-on savoir.

Les vols seront ainsi opérés à bord des Boeing 787 Dreamliner, appareils modernes reconnus pour leur confort, leur performance et leur technologie de pointe. Les passagers bénéficieront d’un service à bord de qualité, d’un divertissement individuel varié et d’un excellent niveau de confort idéal pour les trajets long-courriers.

Le programme des vols prévoit des départs de Casablanca les mardis, vendredis et dimanches, avec un décollage à 04h00 et une arrivée à Los Angeles à 08h20. Depuis Los Angeles, les vols décollent à 10h20 pour une arrivée à Casablanca à 05h25 le lendemain.

Les billets seront mis en vente à partir du jeudi 4 décembre 2025, sur le site internet de Royal Air Maroc, via les centres d’appel et les agences commerciales de la Compagnie, ainsi que dans l’ensemble du réseau des agences de voyages partenaires, souligne le communiqué.

Renforcer la visibilité de la destination Maroc

Pour Hamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc, «cette ligne directe vers Los Angeles est bien plus qu’une nouvelle destination. C’est un jalon historique pour la compagnie et pour la connectivité aérienne du continent africain. Elle illustre notre ambition de rapprocher le Maroc des grands pôles économiques, touristiques et culturels mondiaux, tout en soutenant la dynamique d’ouverture internationale du Royaume».

En tant qu’acteur clé du tourisme national, Royal Air Maroc contribue ainsi à renforcer la visibilité de la destination Maroc sur le marché américain, l’un des plus importants émetteurs de voyageurs, note le PDG de RAM.