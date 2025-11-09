Royal Air Maroc inaugure ce lundi la nouvelle ligne Casablanca-Es-Semara

La nouvelle liaison Casablanca–Es-Semara, opérée pour la première fois, marque une étape symbolique dans le renforcement de la connectivité du Sud et vise à accompagner la dynamique économique que connaît la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

La ligne Casablanca–Es-Semara sera assurée à raison de deux fréquences par semaine, tous les lundis et vendredis, à bord d’appareils ATR 72 d’une capacité de 70 sièges.

Le vol aller quittera Casablanca à 16h50 pour une arrivée à Es-Semara à 19h20, tandis que le vol retour décollera d’Es-Semara à 20h00 pour atterrir à Casablanca à 22h20.

Avec cette nouvelle desserte, Es-Semara devient la quatrième ville saharienne reliée directement à Casablanca, après Laâyoune, Dakhla et Guelmim.

Depuis 2005, l’offre aérienne de Royal Air Maroc au départ des provinces du Sud a connu une progression remarquable, passant d’une moyenne de 6 vols par semaine (soit environ 90.000 sièges) à 63 vols hebdomadaires, représentant près d’un million de sièges en 2025.