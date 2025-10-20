Royal Air Maroc inaugure sa ligne directe Casablanca-Munich

Le vol inaugural de cette nouvelle desserte, opérée à raison de deux fréquences hebdomadaires (lundi et vendredi), a décollé de l’aéroport Mohammed V de Casablanca à 13h30 pour atterrir à 18h00 à l’aéroport international de Munich, l’une des principales plateformes aériennes du Land de Bavière, le plus grand d’Allemagne.

À cette occasion, une réception a été organisée dans la zone d’embarquement de l’aéroport de Munich, avec la traditionnelle coupure de ruban qui a symbolisé l’inauguration de ce vol direct, accueilli avec enthousiasme par la communauté marocaine et africaine d’Allemagne ainsi que par les nombreux touristes souhaitant se rendre au Maroc.

Les passagers s’apprêtant à embarquer à bord de ce vol à destination du Maroc ont partagé un moment convivial et assisté à la cérémonie de découpe du gâteau, aux côtés des équipes de Royal Air Maroc en Allemagne, du représentant de l’ambassade du Maroc à Berlin et des responsables de l’aéroport de Munich, deuxième plateforme du pays.

À son arrivée, les invités, accompagnés des autorités aéroportuaires, ont assisté sur le tarmac à la traditionnelle cérémonie du water salute, au cours de laquelle l’avion de Royal Air Maroc a été accueilli sous une arche de jets d’eau, avant une séance photo avec l’équipage du vol inaugural.

Selon Royal Air Maroc, cette ouverture représente un pont stratégique entre le Maroc et l’Allemagne, destiné à favoriser les échanges économiques, culturels et technologiques entre les deux pays. Elle répond également à la demande croissante de connectivité entre le Maroc, l’Allemagne, ainsi que les marchés voisins d’Autriche et de Suisse.

Avec cette nouvelle liaison, Munich devient la deuxième destination allemande desservie régulièrement par Royal Air Maroc, après Francfort. La compagnie assure déjà un vol quotidien entre Francfort et Casablanca, ainsi que des liaisons saisonnières au départ de Düsseldorf et Francfort vers Nador et Oujda.

Cette extension du réseau s’inscrit dans le cadre du plan de développement de la compagnie, illustré récemment par l’ouverture de plusieurs nouvelles lignes internationales et domestiques, et visant à consolider la position de Casablanca comme hub aérien de référence reliant l’Afrique, l’Europe et le reste du monde.

La nouvelle ligne permettra de répondre aux besoins des touristes, des diasporas marocaine et africaine, ainsi que des voyageurs d’affaires. Elle vise également à stimuler le tourisme, en offrant aux tour-opérateurs allemands la possibilité de commercialiser des packages au départ de Munich et de Francfort.

Elle offrira également aux passagers allemands un accès direct et harmonieux au vaste réseau africain de Royal Air Maroc, notamment vers l’Afrique de l’Ouest. Munich, pôle industriel et technologique de premier plan en Europe, bénéficiera ainsi d’une liaison privilégiée avec Casablanca, véritable carrefour économique et financier du continent. Cette nouvelle connexion favorisera la mobilité des talents et stimulera le développement des échanges et partenariats d’affaires entre les deux régions.

Par cette initiative, Royal Air Maroc réaffirme son engagement à renforcer la connectivité du Maroc et du continent africain avec le reste du monde, tout en garantissant à ses passagers une expérience de voyage fondée sur le confort, la fiabilité et la sécurité.