Casablanca–Sal: la RAM ouvre une nouvelle ligne vers le Cap-Vert

Lors de l'inauguration du nouveau vol RAM Casablanca-L’île de Sal.

Le tout premier vol de Royal Air Maroc (RAM) en direction de l’île de Sal (Cap-Vert) a atterri ce vendredi à 01h00 du matin, marquant l’inauguration officielle d’une nouvelle liaison aérienne directe entre Casablanca et cette île emblématique de l’archipel.

Le 19/09/2025 à 16h23

Après avoir décollé de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, le jeudi 18 septembre 2025 à 23h00, le vol a été accueilli avec chaleur par les autorités locales à son arrivée à l’aéroport international Amílcar Cabral. Une cérémonie symbolique s’est tenue pour célébrer cet événement, en présence de représentants des autorités capverdiennes et de la compagnie aérienne marocaine.

Opérée à raison de deux fréquences par semaine, les jeudis et dimanches, cette ligne directe vient compléter l’offre de RAM qui dessert déjà la capitale capverdienne Praia. Elle s’inscrit dans la volonté de renforcer les échanges économiques, culturels et touristiques entre les deux pays.

Grâce à cette nouvelle desserte, les voyageurs marocains pourront découvrir plus facilement ce joyau de l’Atlantique. Destination en plein essor, l’archipel du Cap-Vert séduit par ses plages de sable blanc, son climat ensoleillé toute l’année et ses activités nautiques variées, du surf sur l’île de Sal aux excursions en mer. Déjà reconnu comme un rendez-vous incontournable du tourisme international, le Cap-Vert s’ouvre désormais davantage aux visiteurs en provenance du Royaume.

Au-delà du tourisme, cette ligne représente également un atout stratégique pour la diaspora capverdienne. Grâce au vaste réseau international de RAM et à son hub de Casablanca, les Capverdiens installés dans le monde entier -notamment en Europe et en Amérique du Nord-bénéficieront d’une meilleure connectivité avec leur pays d’origine.

