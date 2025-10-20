Royal Air Maroc et China Eastern Airlines renforcent leur partenariat stratégique pour connecter l’Afrique et l’Asie

Wang Zhiging, président de China Eastern Airlines et Hamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc, lors de la signature à Shangaï du mémorandum d'entente.

À Shanghai, Royal Air Maroc et China Eastern Airlines ont signé un mémorandum d’entente visant à intensifier leur coopération dans le transport aérien. Ce partenariat prévoit le partage de codes, l’extension des correspondances et une meilleure complémentarité des réseaux, avec pour objectif de faciliter les échanges entre le Maroc, la Chine et l’ensemble du continent africain.

Signé par Hamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc, et Wang Zhiqing, président de China Eastern Airlines, en présence de hauts responsables des deux compagnies, ce protocole vise à améliorer la connectivité entre les deux pays. Il prévoit également l’extension des correspondances au-delà des hubs de Casablanca et Shanghai, ainsi que la conclusion d’un accord SPA destiné à optimiser la complémentarité des réseaux.

Grâce à ce partenariat, les passagers bénéficieront d’un réseau de destinations élargi, de correspondances plus fluides et d’une expérience de voyage améliorée entre l’Afrique et l’Asie. Les deux compagnies prévoient également d’étendre leur collaboration à d’autres volets du transport aérien afin de renforcer la qualité de service et de consolider leurs synergies commerciales et opérationnelles.

Wang Zhiqing a salué cette nouvelle étape, soulignant que les liens d’amitié historiques entre la Chine et le Maroc constituent un socle solide pour cette coopération. Il a mis en avant la complémentarité naturelle entre le rôle stratégique du hub de Shanghai et la forte présence de Royal Air Maroc sur le continent africain.

Pour sa part, Hamid Addou a affirmé que cet accord s’inscrit dans la continuité des efforts du Royaume, conformément aux orientations du roi Mohammed VI, dans la dynamique initiée à la suite de la visite royale en Chine en 2016. Il a rappelé que ces efforts visent à consolider les relations bilatérales, à renforcer les liens d’amitié et à promouvoir un modèle de coopération Sud-Sud efficace et multidimensionnel.

Il a également souligné que Royal Air Maroc avait lancé pour la première fois une ligne directe entre Casablanca et Pékin, et que ce nouvel accord permettra de poursuivre cette dynamique en développant les connexions et en créant des passerelles humaines, économiques, touristiques et culturelles entre les deux pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Chine, Abdelkader El Ansari. Il convient de rappeler que Royal Air Maroc a relancé en janvier dernier la liaison directe Casablanca-Pékin avec trois fréquences hebdomadaires.

Parallèlement, Shanghai Airlines, filiale de China Eastern Airlines, a inauguré une liaison entre Shanghai et Casablanca via Marseille, opérée trois fois par semaine, renforcée en septembre par une quatrième fréquence en vol direct. La compagnie prévoit de généraliser les vols directs sur l’ensemble des rotations afin d’améliorer le confort des passagers et la fluidité des correspondances.

Cette nouvelle route constitue un levier stratégique pour le développement des échanges aériens entre la Chine, le Maroc et l’Afrique. Basée à Shanghai, China Eastern Airlines figure parmi les trois principaux transporteurs chinois aux côtés d’Air China et China Southern Airlines. Elle dispose du réseau international le plus étendu parmi les compagnies chinoises, avec près de 9.100 vols internationaux opérés chaque mois.