Royal Air Maroc lance une nouvelle ligne directe reliant Casablanca à Es-Semara

Un appareil ATR 72 assurant le vol Casablanca-Es-Semara, le lundi 10 novembre 2025. (K.Sebbar/Le360)

Par Khadija Sebbar
Le 10/11/2025 à 20h21

VidéoRoyal Air Maroc a lancé, ce lundi 10 novembre, sa nouvelle ligne aérienne directe Casablanca-Es-Semara. Deux vols hebdomadaires seront désormais opérés. Les détails.

Royal Air Maroc a célébré en grande pompe le lancement de sa nouvelle ligne directe entre Casablanca et Es-Semara. L’événement s’est déroulé en présence du ministre du Transport et de la Logistique Abdessamad Kayouh, de représentants de RAM, des autorités locales et régionales, ainsi que d’acteurs du monde économique, touristique et institutionnel.

Désormais, la ligne Casablanca-Es-Semara sera opérée à raison de deux vols par semaine, les lundis et vendredis, à bord d’appareils ATR 72 d’une capacité de 70 sièges. Le vol au départ de Casablanca est programmé à 16h50 pour une arrivée à Es-Semara à 19h20. Le vol retour décollera à 20h00 pour atterrir à Casablanca à 22h20.

Le lancement de cette ligne s’inscrit dans la stratégie de Royal Air Maroc pour le renforcement du réseau domestique, en particulier dans les provinces du Sud. Ce programme, récemment dévoilé par la compagnie, vise à dynamiser le tourisme intérieur et à soutenir les initiatives locales en matière d’investissement et de développement durable.

Lire aussi : Royal Air Maroc inaugure ce lundi la nouvelle ligne Casablanca-Es-Semara

Dans une déclaration à la presse, Naoual Aït Hammou, directrice du pôle des opérations aériennes de Royal Air Maroc, a souligné que «RAM, fidèle à son engagement envers la nation et les citoyens, a mis en place un programme aérien intensif reliant les villes de Laâyoune, Dakhla, Guelmim, Tan-Tan et Es-Semara à Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir, puis aux autres villes du Royaume, avec une fréquence de 63 vols par semaine, offrant près d’un million de sièges aux voyageurs chaque année».

Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, a, quant à lui, indiqué que la mise en service de cette ligne régulière reliant Es-Semara à la capitale économique du Royaume contribuera à réduire les distances et à faciliter les déplacements des citoyens.

Le ministre a précisé que cette ligne encouragera les initiatives économiques, renforcera le tourisme local et accroîtra l’attractivité d’Es-Semara comme destination d’investissement. Il a ajouté que cette liaison consolide la position stratégique de la ville dans la dynamique de développement des provinces du Sud.

