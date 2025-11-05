Royal Air Maroc accélère l’expansion de sa flotte

Depuis le début de l’année, Royal Air Maroc (RAM) a accueilli près d’un nouvel avion par mois, totalisant une douzaine d’appareils cette année. Et un nombre similaire est attendu l’an prochain. «Selon Abdelhamid Addou, PDG de la compagnie nationale, cette cadence devrait s’accélérer dès 2027-2028, avec un rythme de livraisons plus soutenu», indique le quotidien Les Inspirations Éco du 6 novembre.

Intervenant sur Medi1 TV, Addou a souligné que l’objectif de RAM s’est voulu clair: intégrer le cercle des compagnies aériennes mondiales, à l’instar des acteurs véritablement globalisés. La compagnie, a-t-il ajouté, «connaît une croissance significative et bénéficie d’une situation financière solide depuis la sortie de la crise sanitaire».

Le plan de quadrupler la flotte d’ici 2030 est donc bien en marche, malgré un contexte international complexe pour la livraison d’avions. Le sujet a d’ailleurs occupé une place importante lors de la 58ᵉ Assemblée générale annuelle de l’Organisation des transporteurs aériens arabes (AACO), tenue récemment à Rabat.

«La reprise spectaculaire du transport aérien après la crise du Covid-19 a intensifié la course mondiale à l’acquisition d’appareils», écrit Les Inspirations Éco. Abdelhamid Addou insiste sur la nécessité pour les constructeurs d’être plus réactifs, tant au niveau des chaînes d’approvisionnement que des calendriers de livraison, face à une demande croissante sur les marchés arabes et africains en expansion.

La pression sur les fabricants est forte, et ce message a été largement partagé par l’ensemble des participants à l’assemblée, où étaient représentés les grands noms du secteur, tels que Boeing, Airbus ou encore Embraer. Parmi les membres de l’association, figurent également des compagnies du Golfe, réputées pour avoir transformé le transport aérien mondial et imposé leur domination sur plusieurs critères clés.

Dans ce contexte, le Maroc s’apprête à enregistrer un chiffre d’affaires record dans le secteur aéronautique, avec environ 30 milliards de dirhams attendus en 2025. Pour Royal Air Maroc, l’approche reste cependant pragmatique, évaluant précisément la contribution de ce secteur aux besoins immédiats de la compagnie. L’essor de l’industrie aéronautique locale demeure néanmoins une source de fierté, plaçant le Royaume sur la carte mondiale du secteur.

À plus long terme, des investissements supplémentaires seront nécessaires pour développer l’ensemble de la chaîne de valeur et envisager la fabrication et l’assemblage complets d’avions au Maroc. Cette ambition, selon Abdelhamid Addou, «pourrait renforcer l’agilité de la compagnie et soutenir sa position parmi les acteurs globaux du transport aérien».

Les investissements se poursuivent donc avec l’objectif de consolider la présence de RAM sur le marché mondial. Le PDG reste optimiste quant à l’avenir de la compagnie, affirmant que «tous les ingrédients sont là». Pour mémoire, le 11 juillet 2023, Royal Air Maroc avait signé un nouveau contrat-programme avec le gouvernement marocain, visant à porter la flotte à 200 appareils d’ici 2037, contre 52 actuellement, un projet qui illustre la détermination de la compagnie à renforcer sa compétitivité et sa dimension internationale.