Royal Air Maroc s’apprête à ouvrir deux nouvelles lignes vers Boston et Los Angeles

La liaison Casablanca-Boston marquera la remise en service d’une route déjà exploitée par Royal Air Maroc, répondant à une forte demande de la communauté marocaine établie dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Quant à la nouvelle ligne Casablanca-Los Angeles, elle représentera une première historique pour la compagnie, permettant d’établir un pont direct avec la côte Ouest des États-Unis, où réside également une importante diaspora marocaine.

Ces deux villes compteront parmi les sites hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, un événement qui devrait attirer un afflux important de supporters marocains venus encourager l’équipe nationale tout au long de la compétition.

Les deux nouvelles liaisons seront opérées par des Boeing 787-8 Dreamliner, des appareils long-courriers modernes parfaitement adaptés aux vols transatlantiques. Sur ces routes, Royal Air Maroc partagera son code avec American Airlines, ce qui facilitera les correspondances et l’accès au réseau américain pour les passagers.

L’annonce officielle de ces nouvelles lignes devrait intervenir dans les prochains jours, afin de lancer les réservations pour la saison estivale 2026.

Lire aussi : Royal Air Maroc inaugure ce lundi la nouvelle ligne Casablanca-Es-Semara

Ces ouvertures s’inscrivent dans le cadre du plan de renforcement de la flotte engagé par Royal Air Maroc, qui prévoit de quadrupler le nombre de ses avions à l’horizon 2037. La compagnie dispose aujourd’hui d’une flotte d’environ 60 appareils, lui permettant d’assurer plus de 80 destinations à travers le monde.

Avec ces futures dessertes vers Boston et Los Angeles, Royal Air Maroc porterait à cinq le nombre de ses liaisons directes vers les États-Unis, aux côtés de New York, Washington D.C. et Miami.

Le lancement de ces deux routes s’inscrit dans un contexte d’intérêt croissant des compagnies américaines pour le Maroc. United Airlines dessert New York–Marrakech, tandis que Delta Air Lines, depuis fin octobre, assure la liaison Atlanta–Marrakech avec trois vols hebdomadaires.