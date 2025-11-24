Economie

Royal Air Maroc, championne de la ponctualité sur les vols au départ de Paris

Le terminal RAM à l'aéroport Mohammed V de Casablanca. DR

Dans tous les aéroports du monde, les retards font désormais partie du quotidien de millions de passagers. Pourtant, certaines compagnies parviennent à se démarquer nettement. Et parmi elles, Royal Air Maroc s’impose comme l’une des plus fiables, notamment sur les liaisons entre la France et le Maroc.

Par La Rédaction
Le 24/11/2025 à 12h29

Pour mesurer les performances des compagnies aériennes, une étude du journal français Le Parisien, en collaboration avec la société allemande Flightright, spécialisée dans la défense des passagers en cas de retard, a analysé des milliers de vols au départ de Paris sur les trois dernières années. Les résultats révèlent des écarts significatifs entre transporteurs et souligne l’excellente tenue de Royal Air Maroc.

Les données montrent que la compagnie marocaine arrive en tête sur les vols reliant Paris aux différentes villes marocaines. Les experts expliquent cette solide performance par la qualité de l’organisation de la RAM, qui bénéficie dans ses aéroports domestiques d’équipes dédiées pour la piste, les bagages et les opérations au sol. Cette maîtrise interne contribue fortement à sa régularité.

Selon l’expert aéronautique Xavier Tytelman, cette structure opérationnelle donne à RAM un avantage précieux, surtout dans un contexte européen particulièrement perturbé.

Lire aussi : Royal Air Maroc s’apprête à ouvrir deux nouvelles lignes vers Boston et Los Angeles

Près de 90 % des retards observés en Europe en 2024 résultent de facteurs externes comme la météo, les restrictions de trafic aérien ou la saturation des aéroports. La France figure d’ailleurs parmi les pays les plus concernés, avec plus de 7,4 millions de minutes de retard accumulées en 2023 selon Eurocontrol.

Le Parisien rappelle que les passagers ayant plus de trois heures de retard peuvent prétendre à une indemnisation. Mais certaines compagnies, notamment parmi les low-cost, tardent à répondre aux demandes, provoquant une hausse des recours judiciaires. Des plateformes comme AirHelp ou Flightright gèrent aujourd’hui une grande partie des dossiers déposés devant les tribunaux.

Un décret applicable en février 2026 imposera un passage obligatoire par la médiation avant toute action judiciaire. Cette mesure vise à désengorger les tribunaux, mais pourrait rallonger les délais pour les voyageurs en attente d’indemnisation.

#Royal Air Maroc#ponctualité#Transport aérien

