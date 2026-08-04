Economie

La RAM autorisée officiellement à créer une académie de formation en aéronautique

Des avions de la Royal Air Maroc. (Photo d'illustration)

Un décret publié au Bulletin officiel autorise officiellement la RAM à créer «Moroccan Academy of Aeronautics SA», une filiale dédiée aux métiers de la maintenance aéronautique. Ce projet s’inscrit dans le cadre du contrat-programme de la RAM à l’horizon 2037 et vise à porter la capacité de formation à plus de 550 techniciens par an afin de répondre aux besoins croissants du secteur.

Par Lahcen Oudoud
Le 04/08/2026 à 12h16

La voie est désormais balisée pour la création d’une filiale de Royal Air Maroc (RAM) dédiée à la formation aux métiers de l’aéronautique. Un décret daté du 23 juillet 2026, signé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et contresigné par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, autorisant la compagnie aérienne nationale à créer «Moroccan Academy of Aeronautics SA», a été publié au dernier Bulletin officiel (n° 7529 du 27 juillet 2026).

La création de cette filiale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de deux conventions signées en décembre 2025, est-il indiqué dans le décret. La première porte sur le développement du système de formation professionnelle dans le secteur de l’aviation et de la logistique aéroportuaire, et la seconde concerne l’organisation et la gestion de la future filiale.

Elle intervient également après l’approbation, le 7 mai 2026, par le conseil d’administration de la RAM, de la création de cette filiale, ainsi qu’après l’avis favorable de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi de la performance des établissements et entreprises publics.

Lire aussi : Nouvelle Académie des métiers de l’aéronautique: ce qu’il faut retenir et pourquoi la RAM est aux commandes

Le décret note que l’objet principal de «Moroccan Academy of Aeronautics SA», qui sera dotée d’un capital initial de 300.000 dirhams, est de gérer, développer et exploiter un système de formation lié aux métiers de la maintenance des avions, aux activités des compagnies aériennes, ainsi qu’au support technique dans le domaine de l’aviation.

L’objectif affiché est d’augmenter le nombre de techniciens formés annuellement dans les domaines de la maintenance, de la réparation et de la révision des avions, pour dépasser 550 techniciens par an, afin de répondre aux besoins croissants du secteur.

Le décret ajoute que ce projet s’inscrit également dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre des objectifs du contrat-programme de Royal Air Maroc à l’horizon 2037, notamment en ce qui concerne le développement des activités de maintenance des avions, le renforcement du support technique et l’accompagnement de l’expansion de la flotte de la compagnie.

Par Lahcen Oudoud
Le 04/08/2026 à 12h16
#Aéronautique#RAM#Royal Air Maroc#Moroccan Academy of Aeronautics#académie de formation en aéronautique#Transport aérien

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