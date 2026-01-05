Politique

Entretien. Younes Sekkouri annonce un décret imminent pour structurer les métiers de l’aviation avec la RAM

Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 05/01/2026 à 18h51

VidéoLe gouvernement s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le développement de la formation professionnelle de haute spécialisation. Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, annonce l’adoption d’un décret structurant la formation dans les métiers de l’aviation, en partenariat avec la Royal Air Maroc.

Ce décret, a affirmé Younes Sekkouri, sera adopté lors du prochain Conseil de gouvernement et accordera un intérêt particulier à ce type de formation spécialisée. Un texte qui s’inscrit dans une réforme plus large du marché du travail et du cadre social. Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences a rappelé, à cette occasion, le partenariat récemment renforcé avec le fabricant de moteurs aéronautiques Safran, sous la présidence du roi Mohammed VI.

«Ce décret gouvernemental visera à gérer la formation professionnelle dans des spécialisations de haute précision requises par ces industries», a expliqué le ministre. «La compagnie Royal Air Maroc sera chargée de la formation via son académie spécialisée (MRO), en partenariat avec des acteurs internationaux et locaux tels que “Safran”», a-t-il précisé.

Selon Younes Sekkouri, le programme national de la formation professionnelle a d’ores et déjà été lancé afin d’augmenter «le nombre de bénéficiaires de 9.000 à 100.000». Cette formation couvre plus de 200 métiers dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’artisanat, le tourisme, le BTP, ainsi que les domaines de la jeunesse et de la femme.

Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, les instituts accrédités ont été autorisés à proposer des cours du soir, afin de permettre aux salariés de poursuivre leur formation. Le ministre a également précisé que les diplômes délivrés ne feront désormais aucune distinction entre la formation de jour et celle du soir.

Par ailleurs, Younes Sekkouri est revenu sur la révision annoncée du Code du travail. «C’est un engagement gouvernemental», a-t-il affirmé, visant à résoudre des problématiques qui durent depuis plus de vingt ans. Parmi les priorités identifiées figure notamment le dossier des «agents de gardiennage», avec pour objectif l’amélioration de leurs conditions de travail.

Lire aussi : Aéronautique. Comment (et pourquoi) le Maroc est devenu un pilier stratégique dans la chaîne de valeur de Safran

Une autre priorité concerne la révision des sanctions financières imposées aux entreprises ne respectant pas les droits des travailleurs. Le ministre a jugé insuffisantes les amendes actuellement en vigueur, fixées à 500 dirhams par salarié, avec un plafond de 20.000 dirhams par entreprise.

Enfin, le ministre a invité les syndicats à soumettre leurs propositions concrètes, exprimant «l’ouverture du gouvernement aux projets de loi afin de garantir des solutions globales et consensuelles».

Entre montée en compétence industrielle, réforme du droit du travail et dialogue social relancé, le décret annoncé sur la formation aéronautique apparaît comme l’un des premiers jalons d’une refonte plus ambitieuse du marché de l’emploi, que le gouvernement entend désormais inscrire dans la durée.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 05/01/2026 à 18h51
#Formation professionnelle#Aéronautique#Younes Sekkouri#emploi#Formation#Décrets#aviation#RAM#Safran

