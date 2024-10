Casablanca: Victoria Professional Institute, le plus grand centre de formation professionnelle du Maroc ouvre ses portes pour la rentrée 2024-2025

Le Victoria Professional Institute, récemment ouvert dans le quartier de Victoria à Bouskoura, s’impose déjà comme le plus grand centre privé de formation professionnelle au Maroc. Avec ses deux pôles d’expertise, le secteur tertiaire et la santé, l’institut répond aux besoins du marché en proposant des formations diversifiées et accessibles aux étudiants, qu’ils soient titulaires ou non du baccalauréat.

Dirigé par Jihane Jaddad, le Victoria Professional Institute se distingue par une approche pédagogique novatrice, axée sur l’employabilité et l’ouverture à l’international. Parmi ses initiatives phares figure un partenariat avec le Cégep de Saint-Félicien, au Québec, offrant ainsi aux étudiants la possibilité d’obtenir une double diplomation. Cette collaboration met l’accent sur l’Approche par Compétence (APC), garantissant une formation adaptée aux exigences du marché tout en intégrant des programmes de diplômes et d’attestations reconnus à l’échelle internationale.

Le Victoria Professional Institute propose un large éventail de formations au sein de ses deux pôles principaux. Dans le pôle tertiaire, les filières de gestion des entreprises, de commerce international, de développement informatique, d’infographie et de comptabilité sont au cœur de l’offre. Ces programmes servent à doter les étudiants de compétences directement transposables dans les secteurs des services, du numérique et de la gestion.

Du côté du pôle santé, les filières telles que les soins infirmiers, la kinésithérapie, l’assistance médicale ou encore la spécialisation en laboratoire répondent aux besoins croissants du secteur médical au Maroc. Ces formations, orientées vers la pratique, préparent les étudiants à intégrer rapidement le marché du travail dans divers établissements de santé.

L’un des principaux atouts de l’institut est son accessibilité. Ouvert aux étudiants avec ou sans baccalauréat, quelle que soit la filière, Victoria Professional Institute permet à un large public d’acquérir des compétences professionnelles solides et reconnues. En plus d’une insertion professionnelle facilitée par la qualité des formations, les diplômés ont la possibilité de poursuivre des études supérieures au Maroc, leur ouvrant la voie à des licences ou des masters.

Soucieux du bien-être de ses stagiaires, Victoria Professional Institute ne se limite pas à la formation académique. Il propose un éventail d’activités parascolaires, telles que la natation, le théâtre, les arts martiaux et la danse, en plus du football et d’un service de transport scolaire gratuit. Objectif: offrir un cadre équilibré entre apprentissage et développement personnel, renforçant ainsi la cohésion et la motivation des étudiants.