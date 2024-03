Formation professionnelle: lancement de deux instituts dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

L’Institut pluridisciplinaire des métiers de la logistique et de l’industrie Fahs-Anjra, réalisé dans le cadre du programme Charaka du Millennium Challenge Account (MCA), propose une formation multidisciplinaire dans les domaines de la logistique et de l’industrie, avec 412 places pédagogiques disponibles pour les niveaux technicien et technicien spécialisé et un internat de capacité 200 lits. Il offre également des formations qualifiantes en maintenance des engins lourds et véhicules industriels, ainsi qu’en manutention des engins portuaires, représentant 33% de l’offre globale de formation.

L’Institut spécialisé dans les métiers du BTP Martil propose quant à lui des formations dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, avec 220 places pédagogiques disponibles pour les niveaux qualification, technicien et technicien spécialisé. Il propose également des formations qualifiantes en maçonnerie polyvalente et menuiserie, représentant 22% de l’offre globale de formation.