Le ministre Younes Sekkouri lance la rentrée officielle de la formation professionnelle

Le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences Younes Sekkouri a procédé ce mardi 05 septembre 2023 au lancement officiel de la nouvelle année de formation 2023-2024, dans les différents établissements de formation professionnelle du Royaume, indique le département de Sekkouri par le biais d’un communiqué.

Selon la même source, cette année de formation enregistre un effectif de 265.810 nouveaux stagiaires inscrits, portant ainsi l’effectif global à 667.491 stagiaires en formation.

Le ministère de l’Inclusion économique fait savoir que le système de la formation professionnelle sera renforcé cette année par l’ouverture de 18 nouveaux établissements y compris la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région Rabat-Salé-Kénitra, inaugurée par le roi Mohammed VI, le 30 mai 2023, avec une capacité globale de 4.560 places pédagogiques.

Le lancement des formations dans les nouvelles CMC, en l’occurrence au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de la région de Casablanca-Settat et de la région de Beni Mellal-Khénifra, dont les travaux sont en cours d’achèvement, est prévu au courant de cette année 2023-2024.

23.870 formateurs

Sur le plan de l’encadrement technique et pédagogique, la formation sera encadrée par plus de 23.870 formateurs, soit une augmentation de 4,6% par rapport à l’année dernière. Ainsi, le nombre de lits est renforcé cette année par la création de 09 nouveaux internats, portant le nombre total des internats à 145, abritant plus de 20.250 bénéficiaires.

Afin de renforcer le rôle de la formation professionnelle en tant que véritable acteur pour le développement et la qualification des jeunes, un intérêt particulier a été accordé à la formation par apprentissage, et ce, au niveau des centres de formation intra-entreprise, apprend-t-on.

Le ministère de Sekkouri souligne que ce dispositif offre aux jeunes une formation technique et pratique au sein des entreprises et leur permet de consolider et mettre en pratique leurs enseignements et acquis théoriques en situations réelles et de renforcer leurs compétences et aptitudes.

Implémentation du système «SNIAEV» dans plus de 529 établissements

le ministère a implémenté également au niveau de plus de 529 établissements de formation publics et privés, le Système National Intégré d’Auto-Évaluation des établissements de formation «SNIAEV», qui permet aux établissements de disposer, en temps réel, d’indicateurs facilitant l’orientation de leurs activités, de leur gestion et l’amélioration continue de leurs performances.

Le ministre Younes Sekkouri a, par ailleurs, effectué des visites de terrain au niveau de plusieurs établissements de formation professionnelle de la région Tanger–Tétouan-Al Hoceima, dont l’Institut de formation dans les métiers de l’industrie automobile «IFMIA» de Tanger. Un institut qui offre une formation de techniciens spécialisés en Génie Mécanique, Conception et Fabrication, Systèmes Industriels Automatisés, avec une capacité de plus de 240 stagiaires.

Le ministre a visité également l’Institut de formation dans les métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique de Tanger. Un établissement qui dispense une formation pour les techniciens spécialisés dans trois filières de formation (Systèmes Energie Solaire, Efficacité Énergétique et Systèmes Éoliens) avec une capacité de plus de 550 stagiaires.

Le ministre a visité également le Centre de formation par apprentissage intra-entreprise CFA-IE (Yazaki) de Tanger. Un centre qui forme une main-d’œuvre qualifiée au service des entreprises du secteur automobile et dispose d’une capacité de plus de 1.550 ouvriers. Il a effectué également une visite à l’Institut spécialisé de technologie appliquée de Tétouan, placé sous la tutelle de l’OFPPT, qui dispense une formation dans le domaine du Génie électrique et construction métallique du secteur industriel et dispose d’une capacité de plus de 711 stagiaires.