Auto-emploi: Younes Sekkouri lance le programme «Ana Moukawil» pour accompagner 100.000 entrepreneurs

Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, lors du lancement du programme «Ana Moukawil».

Les aides et les financements de ce programme, qui s’étalera jusqu’en 2026, seront puisés du budget public et de la coopération internationale. D’autres partenaires financiers seront amenés à apporter leur contribution, dont Tamwilcom, issue de la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise (SNGFE).

«Les bénéficiaires seront accompagnés également en matière de financement avec Tamwilcom, facilitant l’accès aux solutions de financement à travers la plateforme Fin-Créa et offrant un service gratuit de mise en relation des porteurs de projets avec plus de 10 banques», a expliqué Younes Sekkouri dans son allocution.

«C’est un programme novateur, caractérisé par son caractère universel, inclusif et axé sur la proximité pour 100.000 porteurs de projets souhaitant intégrer l’économie structurée », a-t-il ajouté en lançant un appel au secteur informel à profiter de cette opportunité pour rejoindre l’économie organisée.

À l’occasion de la cérémonie de lancement du programme «Ana Moukawil», 7 conventions ont été conclues entre le ministère de l’Inclusion économique, de la petite Entreprise, de l’Emploi et des compétences avec, être autres, l’ANAPEC, l’OFPPT, la CGEM et l’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME).

Selon le département de Younes Sekkouri, ces partenaires offriront aux bénéficiaires un «accompagnement intégré et gratuit, ainsi que des aides ciblées sous la forme de chèques-conseil, de chèques de formation, de chèques de gestion ou de subventions au loyer», ces dernières allant jusqu’à un montant de 10.000 dirhams de loyer gratuit chaque année.

Lors de cette cérémonie, qui a également vu la participation de Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, et de Chakib Alj, président de la CGEM, Younes Sekkouri a également donné le coup d’envoi à une caravane nationale «simultanément dans les 12 régions du Royaume, pour informer et communiquer sur les nouvelles prestations de services publics ciblant la promotion de l’entrepreneuriat et de la TPE comme futurs leviers de l’emploi».