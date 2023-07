Younes Sekkouri donne le coup d’envoi d’Awrach II pour l’emploi de 50.000 personnes en 2023

L’originalité de cette 2ème version d’Awrach, dont la première étape avait été un succès, consiste à offrir des emplois à des jeunes sans diplômes et à encourager des entreprises à l’embauche de ces personnes durant un an, par l’octroi de mesures incitatives, a déclaré le ministre devant une nombreuse assistance composée de ministres, d’hommes d’affaires et de représentants de divers organismes. «Ce mode d’emploi vise à promouvoir l’inclusion durable», a-t-il souligné. Le patronat était représenté par Chakib Alej, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Le programme Awrach II prévoit, pour la création de ces emplois par les entreprises, un soutien mensuel de 1.500 dirhams par bénéficiaire durant neuf mois, pour une période d’embauche d’un an. L’Etat va contribuer à hauteur de la moitié du salaire escompté, alors que l’entreprise versera la même somme à son employé.

Le monde rural bénéficiera de 60% des postes engagés, alors que la femme sera prioritaire sur 30% de la totalité des emplois. Les résidents étrangers installés légalement au Maroc sont éligibles au programme Awrach II.

Pour réussir le lancement du chantier, une plateforme électronique associant l’ANAPEC et la CNSS vient d’être créer, a indiqué le ministre avant d’assurer qu’un total de «30.000 emplois est d’ores et déjà assuré par des fédérations et des entreprises signataires aujourd’hui avec le ministère».

Lors de la cérémonie de lancement d’Awrach II, le ministre Younes Sekkouri a signé neuf conventions avec ses homologues ministres dont ceux de l’Equipement et de l’eau, de l’Education nationale et du préscolaire, de la Santé, de l’Energie, du Transport, du Commerce et de l’industrie, de l’Habitat et du Tourisme. En outre, d’autres conventions ont été conclues entre Younes Sekkouri et plusieurs fédérations de commerces, de transport, des services et du tourisme et de l’hôtellerie.