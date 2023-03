Lancement du programme Awrach II au profit de 18.000 bénéficiaires dans la région Marrakech-Safi

Le ministre Younes Sekkouri et le wali de la région Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou, mercredi 22 mars.

Lancé en présence du ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, du président du conseil régional, Samir Goudar, et des gouverneurs des provinces de la région, ce programme vise la promotion de l’emploi et l’encouragement des initiatives privées au niveau de la région.

Intervenant à cette occasion, M. Sekkouri a indiqué que le nombre de bénéficiaires du programme Awrach II au niveau de la région Marrakech-Safi atteindra 18.000 personnes, émettant le souhait que le nombre de bénéficiaires de contrats de travail à durée indéterminée (CDI), atteigne 6.000 personnes dans cette région.

Dans ce contexte, il a tenu à rappeler que le programme Awrach II dans ses deux volets (chantiers provisoires et chantiers d’appui à l’insertion durable), permettra aux personnes ciblées de bénéficier d’un appui financier mensuel fixé à 1.500 DH, en plus d’une formation durant cette période.

«Le ministère ambitionne d’appuyer cette région dans le domaine de l’emploi à travers l’élaboration d’un programme très ambitieux, d’un coût global de 1 milliard 100 millions de DH pour l’inclusion et l’amélioration de l’employabilité de 150.000 bénéficiaires issus de la région», a-t-il précisé.

Le ministre a, à cette occasion, passé en revue les grandes lignes du programme Awrach II ainsi que les résultats de la première édition de ce programme (Awrach 1), faisant savoir que ledit programme a contribué à appuyer la Stratégie nationale d’inclusion financière en permettant à plusieurs bénéficiaires l’ouverture de leurs comptes bancaires, en plus de bénéficier de la déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), ce qui leur donnera accès à plusieurs services, dont la couverture médicale.

Cette rencontre a été marquée par la signature d’une convention-cadre de partenariat entre le ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences et le conseil de la région Marrakech-Safi.

Cet accord vise la création de 150.000 postes d’emploi, la mise en place de mesures pour l’accompagnement des différents chercheurs d’emploi, la définition des contraintes relatives à l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi et l’instauration de formations qualifiantes pour l’insertion des jeunes de la région, notamment les filles et femmes issues du milieu rural.

La rencontre a aussi été marquée par la signature des conventions relatives à la mise en œuvre du programme Awrach II entre le ministère, les présidents des conseils provinciaux et les gouverneurs de la préfecture et des provinces relevant de la région Marrakech-Safi. Ces conventions concernent la création de près de 18.000 postes d’emplois directs.