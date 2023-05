Oriental: plus de 15.000 emplois directs attendus dans le programme Awrach 2

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement de ce programme, qui s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de l’Oriental, Mouaad Jamai, du président du conseil de la région, Abdenbi Bioui, des représentants des conseils provinciaux et des services déconcentrés, ainsi que de la société civile, le ministre a fait état de plus de 14.000 bénéficiaires lors de la première version dudit programme, notamment dans le cadre des chantiers généraux provisoires et chantiers de soutien pour l’insertion durable, dont 24% de femmes et 72% de personnes sans diplôme, soit un taux de réussite de 103%.

M. Sekkouri a, dans ce sens, souligné que cette 2ème phase entend améliorer le ciblage des TPME, avec un accent particulier sur les personnes en situation de handicap, les femmes et les jeunes non-diplômés, faisant part de l’engagement et la disponibilité de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) à accompagner les personnes éligibles en leur proposant des formations adaptées à leurs besoins.

L’objectif étant de permettre aux personnes rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché du travail de développer une expérience professionnelle pendant une durée minimale de 12 mois, au lieu de 24 lors de la précédente version, moyennant une somme de 1.500 DH/mois au profit de chaque bénéficiaire intégré, a-t-il expliqué.

«Notre objectif est d’atteindre 30% de femmes bénéficiaires dans les différents chantiers», a-t-il dit dans une déclaration à la MAP, faisant savoir que son département œuvre de concert avec les acteurs locaux pour la mise en œuvre optimale de ce programme, dont les chantiers devraient être adaptés aux caractéristiques spécifiques de cette région frontalière.

De son côté, le directeur régional de l’ANAPEC de l’Oriental, Mohammed Lajdel a passé en revue le bilan des réalisations du programme Awrach 1 à l’échelle de la région, notamment le quota accordé à l’Oriental relatif aux chantiers généraux provisoires et chantiers de soutien pour l’insertion durable. Par ailleurs, des conventions portant sur la mise en œuvre de petits et grands chantiers généraux (programme Awrach 2) ont été signées entre le ministère de tutelle, la wilaya de l’Oriental, le conseil de la préfecture d’Oujda-Angad et les sept conseils des provinces de la région.