De la formation professionnelle à l’emploi: comment Laâyoune investit dans l’avenir de sa jeunesse

C’est un programme qui a suscité un véritable engouement parmi les jeunes de Laâyoune. Il s’agit d’un dispositif de formation professionnelle qui permet aux plus de 15 ans, ayant fait l’école primaire, de se former dans des domaines variés allant de l’artisanat traditionnel au tourisme, en passant par la menuiserie, pour ne citer que ceux-là.

Au complexe artisanal de Laâyoune, la fusion entre couture traditionnelle et moderne offre à ces jeunes femmes apprenties une maîtrise remarquable, préparant le terrain pour une intégration réussie dans le monde professionnel. L’une des bénéficiaires a partagé, dans un témoignage pour Le360, son enthousiasme pour les horizons professionnels désormais accessibles, évoquant la confection du caftan marocain, symbole de l’identité culturelle du pays ayant conquis une renommée mondiale.

Elle a expliqué que cette formation permet aux bénéficiaires de maîtriser la confection du caftan, mais aussi de la tenue traditionnelle locale, tout en intégrant des éléments modernes et des bijoux traditionnels du Sud. «Ce savoir-faire, hérité et réinventé, va conférer à nous, les jeunes, une place de choix dans les événements culturels et le secteur de la mode», a-t-elle ajouté.

Lire aussi : Formation professionnelle: le Maroc et la Mauritanie signent un programme de coopération 2024-2026

Ce programme ne se limite pas au volet pratique, il intègre également des modules essentiels comme le droit du travail, l’informatique, et les mathématiques, offrant ainsi une formation complète et polyvalente. Cette approche holistique assure non seulement l’acquisition de compétences techniques, mais aussi le développement d’une solide compréhension du monde des affaires et de l’entrepreneuriat.

Les retours des participants sont unanimes quant à la valeur ajoutée de cette formation. Un jeune bénéficiaire de l’atelier de menuiserie souligne l’importance de cette diversité dans les matières enseignées, qui ouvre la voie à une intégration professionnelle réussie et à la possibilité de lancer sa propre entreprise. Cette ambition est partagée par de nombreux autres apprentis, qui voient dans ce programme non seulement une opportunité de développement personnel, mais aussi un moyen concret de contribuer à l’économie locale en créant de la valeur et des emplois.