Formation professionnelle: 150 millions de DH alloués aux bourses de 35.000 stagiaires

Le versement des bourses destinées aux stagiaires de la formation professionnelle, souvent entravé par des retards chroniques, entre dans une nouvelle ère. «Actuellement, grâce à notre ministère, à celui du Budget et à Al Barid Bank, les bourses sont versées à temps pour permettre aux étudiants nécessiteux de subvenir à leurs besoins», a affirmé Younès Sekkouri.

Cette déclaration fait suite à la signature, le 11 septembre à Rabat, d’une convention historique entre les ministères de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, celui du Budget et Al Barid Bank. L’accord vise à accélérer significativement le versement des bourses tout en renforçant la transparence du processus grâce à la mise en place d’une plateforme numérique. Cette nouvelle procédure s’appliquera aux stagiaires inscrits dans les établissements publics de formation professionnelle.

Cet accord constitue «une étape stratégique dans les efforts de modernisation et de numérisation du système des bourses de la formation professionnelle», a commenté le ministre de l’Emploi. Outre M. Sekkouri, la convention a été contresignée par le ministre délégué au Budget, Fouzi Lekjaa, et le président du directoire d’Al Barid Bank, Al Amine Nejjar.

Le montant total de ces bourses devrait s’élever, pour l’année scolaire 2025-2026, à près de 150 millions de dirhams. Selon Younès Sekkouri, les nouvelles procédures garantiront une plus grande efficacité pour l’ensemble des parties prenantes.

Le versement des bourses sera désormais assuré par Al Barid Bank. La gestion de l’ensemble du processus sera centralisée sur une plateforme numérique dédiée, développée par les services du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences en collaboration avec la Trésorerie générale du Royaume.

Lire aussi : Formation professionnelle: lancement de deux instituts dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Selon M. Sekkouri, ce nouveau système permettra «d’accélérer le traitement des dossiers de bourse, de consolider la bonne gouvernance et d’offrir une traçabilité rigoureuse des diverses étapes de versement». Le ministre s’est d’ailleurs réjoui de constater que ce dossier, longtemps considéré comme épineux, a désormais trouvé une issue favorable.

Dans un autre volet, le ministre a également mis en avant le dispositif de préformation dispensé aux non-diplômés et à ceux n’ayant bénéficié d’aucune qualification préalable. M. Sekkouri a expliqué que ce type de formation est assuré directement par des entreprises.

Vendredi 12 septembre, l’évolution de cet enseignement professionnel était au cœur de la visite du ministre à l’usine Safran de fabrication de pièces aéronautiques, située à Ain Atiq.

Lors de sa visite, M. Sekkouri a pu parcourir les classes où les stagiaires reçoivent «une bourse mensuelle de 2.000 dirhams de la part de l’usine». Au terme de cette période de quelques mois, ces jeunes obtiennent «un diplôme de qualification, avec en prime un recrutement au sein de l’usine».

Lire aussi : Casablanca: les jeunes détenus reprennent le chemin de l’école et de la formation professionnelle

«Nous voulons faire bénéficier progressivement ce système à environ 100.000 bacheliers», a indiqué le ministre, soulignant son ambition de généraliser ce type de préformation aux grandes entreprises.

Une ambition partagée par les bénéficiaires: «Je suis ravie et soulagée de suivre cette préformation qui m’ouvre la voie à un recrutement dans cette usine», a confié Rania, une stagiaire rencontrée sur place.

La préformation s’impose ainsi comme une phase déterminante en amont des cursus qualifiants. Elle a pour vocation de renforcer les acquis de base, d’éclairer les choix de parcours professionnels et d’accroître l’employabilité des jeunes, notamment dans les filières jugées stratégiques pour le développement économique du pays.