Royal Air Maroc va déployer le Wi-Fi Starlink sur 41 avions dès 2027

Un avion de Royal Air Maroc (RAM). La compagnie nationale équipera progressivement 41 appareils du Wi-Fi haut débit Starlink à partir de début 2027.

La connexion sera proposée gratuitement aux membres du programme de fidélité Safar Flyer. Les passagers pourront ainsi accéder à Internet à très haut débit durant leur vol, notamment pour regarder des contenus en streaming, communiquer, travailler ou rester connectés en temps réel, indique la compagnie dans un communiqué.

Avec ce partenariat, Royal Air Maroc affirme devenir la première compagnie aérienne africaine à proposer Starlink à bord de ses avions. Le dispositif repose sur la constellation de satellites développée par SpaceX et doit permettre une connexion à haut débit et à faible latence pendant toute la durée du vol.

Le déploiement sera progressif afin de préserver la continuité des opérations. Les premières installations sont prévues dès le début de 2027, avant une montée en puissance sur les appareils concernés.

Pour Hamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, ce choix s’inscrit dans une transformation plus large de la compagnie. «En choisissant le Wi-Fi le plus rapide du ciel, nous franchissons une étape décisive dans la transformation de notre expérience client», souligne-t-il, en rappelant que cette évolution accompagne un plan pluriannuel comprenant notamment le renouvellement de la flotte et la refonte des cabines.

Un nouveau standard pour les passagers

L’enjeu dépasse le simple accès à Internet. Royal Air Maroc entend répondre à l’évolution des attentes des voyageurs, notamment des passagers d’affaires, des Marocains résidant à l’étranger, des étudiants et des touristes, pour lesquels la possibilité de rester connectés durant plusieurs heures de vol devient un élément important du confort à bord.

Starlink permet notamment d’envisager des usages qui restent difficiles avec les systèmes de connectivité aérienne traditionnels, comme le streaming vidéo ou les communications en temps réel. La compagnie nationale entend ainsi intégrer la connectivité dans une expérience passager appelée à être progressivement modernisée, aussi bien au sol qu’à bord.

Du côté de SpaceX, Lauren Dreyer, vice-présidente des opérations commerciales de Starlink, présente l’accord comme une étape importante pour l’aviation africaine. Royal Air Maroc permettra ainsi à ses passagers de bénéficier d’une technologie déjà déployée par plusieurs compagnies aériennes sur d’autres marchés.

Le choix de Starlink intervient alors que Royal Air Maroc poursuit parallèlement l’expansion et le renouvellement de sa flotte, dans le cadre de son plan de développement. La compagnie avait franchi le cap des 70 appareils fin septembre, après avoir exploité une flotte d’environ 50 avions en 2021.

Avec ces 41 appareils équipés à terme, la compagnie nationale entend donc faire de la connectivité l’un des marqueurs de sa nouvelle expérience à bord, alors que le secteur aérien africain se prépare à une montée en gamme de ses services.