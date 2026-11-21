Une banderole réclamant la libération du journaliste Christophe Gleizes, sur la façade du siège de la Fédération française de football (FFF), dans le centre de Paris.. AFP or licensors

Il y a des journaux qui tiennent des agendas, et d’autres qui tiennent des comptes. El Moudjahid, le quotidien gouvernemental algérien, a choisi les comptes. Sous le titre «La France foule au pied le droit international en séquestrant un agent consulaire durant 19 mois», il dénonce «l’inconséquence diplomatique de Paris». La veille, Le Soir d’Algérie titrait déjà sur «588 jours de déni de justice». La presse du régime a sorti les calculettes. Ce ne sont pas des articles, ce sont des bordereaux de rançon.

Le détenu en question n’est pas un diplomate arrêté pour un excès de vitesse. Cet agent du consulat algérien de Créteil a été mis en examen à Paris le 11 avril 2025, avec deux autres hommes, pour «arrestation, enlèvement, séquestration» en relation avec une entreprise terroriste et pour association de malfaiteurs terroriste, dans l’enquête sur l’enlèvement de l’opposant Amir Boukhors, alias Amir DZ, comme l’avait rapporté Le360.

L’influenceur, critique virulent du pouvoir algérien, avait été kidnappé fin avril 2024 en région parisienne, retenu environ vingt-sept heures, puis abandonné en pleine nuit dans une forêt. Le dossier est instruit par le parquet national antiterroriste. Et ce n’est pas un dossier de gare: à l’été 2025, la justice française a lancé un mandat d’arrêt international contre un premier secrétaire de l’ambassade d’Algérie, présenté dans un rapport de la DGSI comme un sous-officier des services extérieurs algériens.

Un consulat qui sert de base arrière à un kidnapping, une ambassade qui abrite un officier de renseignement visé par un mandat d’arrêt: voilà le profil du «séquestré» qu’El Moudjahid voudrait faire passer pour un martyr du droit international.

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Car il y a «séquestration» et séquestration. Celle que dénonce Alger est une détention provisoire décidée par un juge d’instruction, contrôlée par une chambre de l’instruction qui l’a confirmée en invoquant les risques de fuite et de pressions sur les témoins, dans un pays où l’accusé a des avocats, un dossier et des recours. Celle dont Amir Boukhors a été victime s’est faite dans une camionnette, sans juge, sans avocat et sans recours. Le régime algérien confond les deux parce qu’il ne pratique que la seconde.

Christophe Gleizes, lui, n’a enlevé personne. Ce journaliste sportif français, collaborateur de So Foot et de Society, est venu en Kabylie en mai 2024 faire un reportage sur la JS Kabylie, le club mythique de Tizi Ouzou. Arrêté le 28 mai 2024, il a été condamné le 29 juin 2025 à sept ans de prison pour «apologie du terrorisme» et «possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national», une peine confirmée en appel le 3 décembre 2025. Le 11 novembre dernier, la presse française marquait son 500e jour derrière les barreaux. Son crime: avoir parlé de football dans une région que le régime considère comme suspecte par nature.

Son avocat, Me Emmanuel Daoud, a mis des mots sur ce que tout le monde voit. Au lendemain de la confirmation de la peine en appel, il déclarait sur franceinfo: «Cette décision n’est pas judiciaire, elle a été prise ailleurs». Puis, à la question de savoir si son client était «pris en otage» et servait de «monnaie d’échange», il répondait: «La réponse, elle est vraisemblablement positive, puisque ce qui s’est passé dans l’instance de la cour d’appel de Tizi Ouzou n’est pas un processus judiciaire normal.» Un avocat qui parle d’otage à propos d’une décision de justice: tout est dit sur la justice de Tebboune.

Depuis, la dernière barrière juridique est tombée. En juin 2026, Me Daoud constatait que «le chemin judiciaire est totalement clos» et que «plus rien ne s’oppose» à ce que le président algérien examine la demande de grâce, selon RFI. Cinq mois plus tard, Christophe Gleizes est toujours en cellule. La grâce ne dépend plus que d’une signature. Si Tebboune ne signe pas, ce n’est pas faute de pouvoir: c’est qu’il attend un paiement.

Mettez les deux calendriers côte à côte et la manœuvre apparaît. D’un côté, un agent consulaire poursuivi pour un enlèvement commis sur le territoire d’un autre État. De l’autre, un journaliste condamné pour un reportage sportif et gardé en réserve. Le régime ne réclame pas la justice pour son agent, il réclame une contrepartie. L’avocat d’Amir Boukhors, Me Éric Plouvier, a dénoncé dès juin 2026 un «marchandage» visant à «échanger» Christophe Gleizes contre l’agent consulaire, en prévenant: «Cela donnerait un blanc-seing aux barbouzes de tous les États voyous», selon l’AFP.

C’est la diplomatie de l’otage, version algérienne, et elle a sa méthode: on arrête un étranger pour un prétexte, on le condamne lourdement, on laisse la justice épuiser ses recours, puis on attend que l’autre pays relâche quelqu’un qui compte pour le régime. Peu importe que l’un soit un journaliste et l’autre soupçonné d’avoir participé à un kidnapping. Dans la comptabilité d’El Moudjahid, un détenu vaut un détenu, à condition que celui d’Alger sorte le premier. Ce ne sont pas les usages d’un État, ce sont ceux d’un racket.

Paris aurait tort d’entrer dans ce jeu, et la justice française semble l’avoir compris en maintenant l’agent en détention. Céder reviendrait à fixer un tarif: un journaliste contre un homme de main, un reporter contre une barbouze. Ce serait surtout annoncer à tous les services de renseignement du régime qu’on peut enlever un opposant en banlieue parisienne et repartir libre, pourvu qu’on ait un Français sous la main à Alger. Le régime algérien n’a jamais manqué de prisonniers à échanger. C’est même l’une de ses rares productions qui ne connaissent pas la pénurie.