Il existe deux manières de lire un rapport de la Banque mondiale. La première consiste à l’ouvrir. La seconde est celle de l’agence de presse officielle du régime algérien APS. Le 19 novembre, l’agence officielle titrait que l’institution «salue la résilience» de l’économie algérienne. Pas un mot sur la dette, les réserves de change, l’inflation qui revient ou les déficits annoncés pour les années à venir. Le lecteur de l’APS a donc appris que l’Algérie va bien. Le lecteur du rapport, lui, a appris l’inverse.

Le document s’intitule «Hydrocarbon Revenues and Fiscal Resilience». Le mot «résilience» y figure, c’est vrai. Mais comme on parle de la résilience d’un patient sous perfusion: il tient debout, à condition qu’on ne débranche rien.

Une embellie à crédit

Commençons par ce qui ressemble à une bonne nouvelle. Le déficit budgétaire est passé de 14% du PIB en 2024 à 10,4% en 2025. Bravo. Sauf que la Banque mondiale explique d’où vient le miracle: des dividendes exceptionnels arrachés aux entreprises publiques, qui ont représenté un quart des recettes hors hydrocarbures en 2025, contre 12% un an plus tôt. Autrement dit, l’État a vidé les tiroirs-caisses de ses propres sociétés pour maquiller une année. Une entreprise ne verse pas deux fois le même dividende exceptionnel. C’est le principe même de l’exception.

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La suite est écrite noir sur blanc dans les tableaux du rapport. Le déficit repart à 11,1% du PIB en 2026, 12,5% en 2027, 13,9% en 2028. Et si l’on retire le pétrole et le gaz de l’équation, le trou dépasse 20% du PIB. Ce n’est plus un déficit, c’est un mode de vie. La Banque mondiale, d’ordinaire avare d’adjectifs, parle de «réapparition des déficits jumeaux»: le budget et les comptes extérieurs plongent en même temps.

La dette que l’Algérie «n’a pas»

Le président Tebboune aime répéter que l’Algérie ne doit rien à personne. Le rapport se charge de dire à qui elle doit. La dette publique passerait de 47,2% du PIB en 2025 à 51,9% en 2026, puis 61,5% en 2027 et 68% en 2028: vingt points de PIB en trois ans. Elle est «presque exclusivement» intérieure, et la Banque mondiale rappelle d’où vient l’argent: «une part significative a été financée par la Banque d’Algérie». La planche à billets de 2017-2019 a représenté à elle seule 32% du PIB de 2019, avant le «programme spécial de refinancement» de 2021-2022. L’institution ajoute que cet endettement auprès des banques «risque d’évincer le crédit au reste de l’économie». Traduction: l’argent qui devrait financer les entreprises sert à boucher les trous de l’État.

Le coffre-fort vidé trois fois

Le chapitre le plus cruel du rapport est consacré au Fonds de régulation des recettes, la tirelire censée mettre de côté l’argent du pétrole des années fastes pour amortir les années maigres. Bilan: le fonds a été vidé fin 2017, de nouveau en 2024, et encore fin 2025, après un ultime prélèvement de 96 milliards de dinars. Une tirelire qu’on casse tous les deux ans n’est plus une tirelire, c’est un porte-monnaie. La Banque mondiale le dit plus poliment: faute de règles contraignantes, le fonds est devenu une simple source de financement du déficit et son rôle de stabilisation «a été limité». Elle cite en exemple la Norvège et le Chili. L’Algérie, elle, est citée en contre-exemple sans être nommée comme tel.

Le dinar, la rue et les devises qui s’en vont

Sur les comptes extérieurs, le tableau est tout aussi sombre. Le déficit courant a bondi à 8,8% du PIB en 2025, soit 25,3 milliards de dollars, avec des importations en hausse de 36%. Les réserves de change sont passées de 68,4 milliards de dollars fin 2024 à 52,5 milliards fin 2025, puis à 42,2 milliards en juillet 2026: 26 milliards envolés en dix-huit mois. Pendant ce temps, les exportations hors hydrocarbures, promises chaque année comme la grande œuvre du mandat, plafonnent à 3,2% du PIB. Les investissements étrangers? Environ 1,5 milliard de dollars par an, de quoi faire sourire n’importe quel voisin.

Et le dinar? La Banque mondiale a mesuré l’écart entre le guichet et le trottoir: en 2025, le dollar s’est payé en moyenne 79% plus cher au marché parallèle qu’au taux officiel, contre 70% en 2024. L’institution y voit une «demande excédentaire persistante de devises». La rue, elle, y voit simplement ce que vaut vraiment le dinar.

Sauvée par la guerre

Reste 2026, présentée comme une année de reprise. Le rapport en livre la clé sans fard: le Sahara Blend a atteint environ 133 dollars le baril en avril 2026, à la faveur de la crise iranienne. Les recettes pétrolières remontent à 12,1% du PIB cette année, avant de retomber à 8,3% en 2028. En clair, l’Algérie de Tebboune ne doit son répit qu’au feu qui brûle dans le Golfe. Et la Banque mondiale prévient: si les prix baissent, les équilibres budgétaires et extérieurs seront «sous pression» dès 2027-2028. Le rapport rappelle même «à quelle vitesse la situation peut se retourner».

Le reste est à l’avenant. L’inflation, tombée à 1,4% en 2025, est remontée à 5,3% au premier semestre 2026 et devrait atteindre 7,1% en moyenne sur l’année, avec des produits manufacturés en hausse de plus de 10%. Les exportations de gaz naturel liquéfié ont reculé de 15% au premier semestre. Et l’État, note sobrement le rapport, ne réduit pas significativement ses subventions en 2026. On ne touche à rien, on prie pour le baril.

Voilà donc la «résilience» que l’APS a célébrée: des déficits qui s’élargissent jusqu’en 2028, une dette en hausse de vingt points, une tirelire vide, des devises qui fondent, un dinar dévalué par la rue et une embellie offerte par une guerre lointaine. La Banque mondiale a rédigé une ordonnance. À Alger, on l’a encadrée comme un diplôme.