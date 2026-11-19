Selon le quotidien Les Inspirations Eco du 20 novemebre, la flambée du prix de la tomate, qui a ponctuellement atteint 20 dirhams le kilogramme dans certaines villes début novembre, a remis en lumière une question toujours sans réponse: comment les prix se forment-ils entre la première commercialisation et l’étal? Dans l’édition de novembre 2026 de son livre blanc intitulé «Le prix d’une tomate», signé par Amine Belkeziz, Vivae Capital souligne que les données disponibles ne permettent pas de distinguer les coûts logistiques, les pertes, les prélèvements réglementaires et les marges réellement réalisées. Le cabinet plaide pour une meilleure traçabilité des transactions et la publication régulière des prix par marché, un constat déjà relevé dans l’avis A/2/24 du Conseil de la concurrence d’avril 2024.

Le PLF 2027 prévoit la création de sociétés régionales de distribution, la modernisation des marchés de gros, la révision du régime des mandataires et la mise en place d’un système national d’information sur les marchés alimentaires. Six sociétés sont initialement envisagées dans les bassins du Souss, du Tadla, du Gharb, du Loukkos, de Doukkala-Abda et de l’Oriental, afin d’offrir aux producteurs des services de collecte, de tri, de conditionnement, de réfrigération et de transport. Il ne s’agit pas de créer un monopole public d’achat et de revente, une hypothèse écartée par Fouzi Lekjaa lors des débats parlementaires du 30 octobre, au cours desquels il a également indiqué que le nombre de ces sociétés et la composition de leur capital restaient soumis à concertation.

Alors que le calendrier reste encore ouvert, Vivae Capital propose de profiter de cette période pour agir dans le cadre juridique existant. Le dahir n° 1-62-008 du 7 février 1962 confie au ministre de l’Intérieur la désignation des mandataires et la fixation, par arrêté, des conditions d’aptitude, de nomination, de durée, de rémunération, de contrôle et de sanction. Le cabinet suggère de rétablir des procédures explicites de renouvellement des agréments, de les soumettre à une évaluation individuelle et de faire respecter leur caractère non héréditaire. Il reconnaît toutefois que la portée juridique de cette piste reste à préciser, car elle dépend des textes d’application et de la situation des agréments en cours. Des enquêtes publiées ces dernières années avaient décrit des reconductions prolongées et des exploitations par des ayants droit, sans que l’ampleur actuelle de ces pratiques puisse être établie.

Le livre blanc défend ainsi une approche en deux temps : renforcer d’abord l’encadrement des agréments existants, puis accompagner la transformation structurelle des marchés de gros, avec une transition progressive vers des contrats de délégation de service public, en cohérence avec le calendrier 2027-2031. Il avance trois leviers: revoir les conditions de renouvellement, généraliser la traçabilité numérique par la facturation électronique et la déclaration des volumes, et publier les prix de gros, marché par marché, sur une plateforme nationale. Les premiers outils de transparence pourraient, selon lui, être déployés en six à douze mois. Ces échéances relèvent toutefois de ses propositions et non d’engagements gouvernementaux. Sans couverture des circuits qui échappent aux marchés officiels, la numérisation risquerait de ne rendre transparent que le seul circuit formel.

Le cabinet rappelle par ailleurs que la distribution n’explique pas à elle seule la hausse des prix. Dans le Souss-Massa, principal bassin de production, les tensions hydriques, les épisodes de chaleur et la propagation du virus du fruit rugueux brun de la tomate pèsent sur l’offre. Selon des données sectorielles que Vivae Capital reconnaît devoir faire confirmer auprès des professionnels, les superficies auraient reculé de 10 à 15%, avec des baisses de rendement dans certaines exploitations, tandis que l’arbitrage entre marché intérieur et exportations pèse lorsque les disponibilités diminuent.

Pour Vivae Capital, une réforme des marchés de gros ne garantit donc pas mécaniquement une baisse des prix: elle peut améliorer la concurrence, la transparence et la logistique, mais ses effets dépendront des volumes disponibles et des coûts. Le cabinet calcule que les prix alimentaires ont progressé de 28,2% entre les moyennes annuelles de 2020 et 2025. Le véritable enjeu, estime-t-il, est de commencer à rendre le système mesurable, avec des règles mieux appliquées et des prix dont la formation peut être réellement mesurée, avant même de transformer les structures.