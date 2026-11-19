Selon le quotidien L’Economiste du 20 novembre, Ahmed Rahhou a bénéficié d’un accueil favorable lors de sa première intervention dans le cadre des questions orales à la Chambre des représentants. Le journal relève que les parlementaires de la majorité comme de l’opposition ont exprimé leur confiance dans sa capacité à mettre le chantier sur les rails. Le ministre a affirmé son ambition de faire du Maroc un acteur à part entière du développement de l’IA, de la conception des solutions à leur déploiement, plutôt qu’un simple consommateur. Il entend accélérer la mise en œuvre des priorités déjà identifiées, en s’appuyant sur la feuille de route nationale «AI Made in Morocco», en complémentarité avec la stratégie «Maroc Digital 2030», et privilégier les projets ayant un impact concret sur l’économie, l’administration et la société.

L’un des principaux chantiers consistera à accompagner les transformations des métiers et à préparer les compétences nationales. Pour le ministre, l’IA ne fait pas qu’en créer de nouveaux : elle fait évoluer les professions existantes et améliore leur productivité. Il veut transformer ce que certains perçoivent comme des risques en opportunités de création et de consolidation d’emplois. En coordination avec les départements concernés, il identifiera les métiers les plus exposés, anticipera leurs besoins en compétences et élaborera des programmes de formation continue et de reconversion.

Son action s’articule autour de quatre priorités. La première consiste à accélérer l’opérationnalisation du réseau des instituts Al Jazari, afin que quatre de ses composantes entrent rapidement en activité, tout en poursuivant son extension aux régions. La deuxième vise à développer les capacités nationales en matière de données et de modèles linguistiques, ainsi qu’à renforcer les infrastructures cloud et de calcul pour favoriser des solutions nationales sécurisées. La troisième consiste à renforcer le rôle du secteur privé, avec un mécanisme de financement des startups destiné à mobiliser 2,5 milliards de dirhams, et à encourager les TPME à adopter des solutions d’IA. La quatrième vise à mettre en place un cadre de gouvernance et d’utilisation responsable de cette technologie, à travers des référentiels, des guides pratiques et des solutions techniques pour encadrer son usage dans les administrations, tout en renforçant la protection des données personnelles, la cybersécurité et la transparence.

Le ministre a révélé que des travaux étaient en cours pour développer des agents d’IA. Parmi eux figurent un assistant destiné à accompagner les entreprises dans leurs procédures et obligations administratives, ainsi qu’un assistant juridique pour faciliter la recherche et l’analyse des textes législatifs et réglementaires et contribuer à l’élaboration de projets de loi et de décrets. L’objectif est de bâtir une administration plus efficace, où les fonctionnaires se concentreront sur les missions à forte valeur ajoutée et où les citoyens et les entreprises bénéficieront de services plus rapides et plus simples. Son département travaille sur un écosystème national intégré de recherche, d’innovation et d’investissement dans l’IA.

Pour l’administration publique, Rahhou veut dépasser la simple numérisation et repenser en profondeur les méthodes de travail et de gestion. Il compte travailler avec les administrations et les établissements publics pour repérer les procédures susceptibles d’être améliorées et lancer des expérimentations concrètes de l’IA dans le traitement des dossiers, l’analyse des données, l’élaboration de rapports et l’aide à la décision.