Marrakech, destination touristique de premier plan, appelée à repenser son modèle de développement pour accompagner la croissance de la demande.

Il arrive parfois qu’une polémique fasse perdre de vue le sujet qu’elle aurait dû permettre d’aborder. La controverse suscitée par les déclarations du ministre du Tourisme, Jalal Charaf, sur les prix pratiqués à Marrakech en est une illustration. Les propos ont été diversement interprétés, leur formulation a alimenté les réactions et le débat s’est rapidement concentré sur la question de savoir si la ville ocre était devenue une destination réservée aux touristes fortunés.

Mais derrière cette séquence, une question économique mérite d’être posée. Comment faire en sorte que la croissance touristique de Marrakech profite à davantage de visiteurs, notamment marocains, sans fragiliser l’équilibre économique des opérateurs qui ont investi dans la destination?

C’est précisément sur cette problématique que Hamid Bentahar, président du Conseil régional du tourisme (CRT) Marrakech-Safi, apporte un éclairage de professionnel. Dans un échange avec Le360, il développe une analyse qui rejoint, sur le fond, l’une des orientations avancées par le ministre: élargir l’offre au-delà du périmètre traditionnel de Marrakech et faire de toute la région un véritable espace de développement touristique.

Son raisonnement part d’un constat simple. Marrakech est aujourd’hui une destination particulièrement sollicitée. La demande y est forte, les capacités foncières au cœur de la ville se raréfient et les prix de l’immobilier rendent de plus en plus coûteuse toute nouvelle implantation hôtelière. Dans ces conditions, vouloir concentrer l’ensemble du développement touristique dans le centre-ville reviendrait à entretenir une pression supplémentaire sur une destination qui dispose de moins en moins de marges d’expansion.

Lire aussi : Après la polémique, le ministre du Tourisme clarifie ses propos sur Marrakech, présentée comme une destination réservée aux riches

Pour Hamid Bentahar, il faut donc changer d’échelle et cesser de considérer Marrakech comme une destination circonscrite à son centre historique, à Guéliz ou à l’Hivernage. La destination touristique, c’est aussi son arrière-pays, ses provinces et les territoires qui se trouvent à une quinzaine, une vingtaine ou une quarantaine de kilomètres de la ville.

Al Haouz, Chichaoua, Rehamna, El Kelâa des Sraghna et les autres territoires environnants disposent d’atouts qui peuvent être davantage valorisés. Certaines accueillent déjà des établissements de renom, à l’image du Kasbah Tamadot, propriété de Richard Branson, ou du Fairmont Royal Palm Marrakech, tandis que d’autres offrent un potentiel de développement pour de nouveaux projets hôteliers, des villages de vacances et des structures d’hébergement susceptibles de répondre à des attentes variées. Ces provinces disposent également de réserves foncières et de possibilités d’investissement que le centre de Marrakech ne peut plus offrir dans les mêmes conditions.

Olinto Atlas Mountain Retreat, établissement hôtelier de grand luxe niché dans la vallée de Ouirgane, à l'écart de Marrakech, au cœur d'un paysage montagneux dominé par les sommets du Haut Atlas.

«Marrakech, c’est Marrakech et sa région», résume en substance le président du CRT. Une distinction géographique qui prend tout son sens lorsqu’on examine les mécanismes de formation des prix. Un établissement situé au cœur de l’Hivernage ne supporte pas les mêmes coûts fonciers qu’un hôtel implanté à l’extérieur de la ville. Le prix du terrain, les conditions d’acquisition et le coût de l’investissement finissent nécessairement par se répercuter sur le modèle économique de l’établissement et, en partie, sur les tarifs proposés à la clientèle.

Plus le foncier est rare et cher, plus l’investisseur doit rechercher une rentabilité élevée pour amortir son investissement. À l’inverse, une implantation dans les provinces voisines peut offrir davantage de latitude pour concevoir des produits touristiques à des prix plus accessibles, sans nécessairement sacrifier la qualité des prestations.

Le raisonnement vaut aussi bien pour les visiteurs marocains que pour les touristes étrangers. Bentahar relève que les grands tour-opérateurs et les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour les opportunités situées autour de Marrakech. Ils savent que les possibilités de développement dans le centre-ville sont désormais limitées et que les projets de demain devront, pour une large part, être recherchés ailleurs dans la région.

Cette évolution ne signifie pas un déplacement du tourisme hors de Marrakech, mais plutôt un élargissement de la destination. Le visiteur qui séjourne dans un établissement situé à quelques dizaines de kilomètres continue de profiter du rayonnement de la ville, de son climat et de sa proximité avec les principaux sites d’intérêt. Il contribue également à irriguer économiquement des territoires qui ne bénéficient pas toujours, dans les mêmes proportions, de la fréquentation touristique.

Lire aussi : Tourisme: Jalal Charaf détaille ses quatre chantiers prioritaires devant les députés

Derrière cette approche se dessine un enjeu d’aménagement du territoire. Pour le président du CRT, la concentration de l’activité touristique dans quelques quartiers ou quelques pôles ne saurait constituer une stratégie durable. Si la croissance se poursuit sans élargissement géographique de l’offre, elle risque d’accentuer les disparités entre un centre qui concentre les investissements et les retombées économiques et des provinces périphériques qui restent en marge de cette dynamique.

«Si on ne veut pas d’un Maroc à deux vitesses, il ne faut pas non plus accepter une région à deux vitesses», souligne-t-il.

La redistribution des flux touristiques devient ainsi un objectif économique autant que territorial. En encourageant les investissements dans les provinces voisines, il serait possible de créer de nouvelles capacités d’accueil, de diversifier les expériences proposées et de faire bénéficier davantage de territoires de l’activité touristique. L’enjeu consiste à construire une destination régionale intégrée, dans laquelle Marrakech conserve son rôle de locomotive tout en entraînant son arrière-pays.

Cette stratégie suppose toutefois de lever un obstacle majeur: le foncier. «Le vrai sujet, c’est comment libérer du foncier pour augmenter l’offre le plus rapidement possible et la diversifier», insiste Bentahar. La disponibilité de terrains adaptés aux projets touristiques conditionne en effet la capacité de la région à attirer de nouveaux investisseurs et à répondre à une demande qui dépasse, à certaines périodes, les capacités existantes.

Car le problème de Marrakech ne se résume pas à une question de prix. Il tient aussi à une inadéquation entre le volume de la demande et les capacités d’hébergement disponibles à certaines périodes.

Le phénomène est particulièrement visible pendant les vacances scolaires, les week-ends prolongés et les périodes de forte mobilité des familles marocaines. La destination connaît alors une concentration des arrivées qui met les capacités d’accueil sous tension. Bentahar établit un parallèle avec les stations balnéaires pendant les mois de juillet et août. «Lorsque tout le monde souhaite partir au même moment, même une offre conséquente finit par montrer ses limites», observe-t-il.

À l’inverse, en dehors de ces périodes de pointe, des disponibilités peuvent exister dans certains établissements et certains quartiers. Il faut donc éviter de tirer des conclusions générales sur le niveau des prix ou l’accessibilité d’une destination à partir de situations ponctuelles, sans tenir compte de la saisonnalité, de la catégorie de l’établissement et de sa localisation.

Le président du CRT tient ainsi à souligner que Marrakech propose toujours des possibilités d’hébergement à différents niveaux de prix, accessibles à toutes les bourses. Pour s’en convaincre, il invite à élargir la recherche au-delà des établissements les plus prisés de l’Hivernage ou de la Palmeraie et à explorer les offres disponibles dans les autres quartiers de la ville, notamment dans la médina, ainsi que dans les localités environnantes. Les tarifs varient selon le standing, l’emplacement et les périodes de réservation, mais il existe bel et bien des nuitées à des prix abordables, y compris au sein même de Marrakech.

Pour Bentahar, cette diversité de l’offre mérite d’être mieux connue et valorisée. Le véritable enjeu consiste à permettre aux visiteurs de trouver un hébergement correspondant à leur budget, plutôt que de réduire l’accessibilité de Marrakech aux tarifs pratiqués dans ses établissements les plus haut de gamme.

Les FBI du tourisme intérieur: déconstruire les idées reçues

Mais au-delà de la question des tarifs, le président du CRT estime que le débat sur le tourisme intérieur souffre également de certaines idées reçues qui empêchent de prendre la mesure de son poids économique et de son potentiel de croissance.

Hamid Bentahar a une expression bien à lui pour désigner ces perceptions erronées. Il les appelle les «FBI», pour «Fausses Bonnes Idées». Il en identifie plusieurs, à commencer par celle qui consiste à considérer le touriste marocain comme une clientèle secondaire pour les professionnels du secteur. Une vision qu’il conteste fermement. «Le premier client du tourisme marocain, c’est le Marocain», affirme-t-il, non sans fierté.

Le tourisme intérieur représentait moins de 8% de l’activité au début des années 2000, contre environ 30% aujourd’hui. Il s’agit là d’une transformation profonde de la structure de la demande, qui place désormais la clientèle nationale devant les principaux marchés étrangers, notamment français, britannique, allemand et américain.

Deuxième fausse bonne idée: considérer que le tourisme intérieur ne progresse pas suffisamment. Là encore, le président du CRT oppose aux idées reçues une lecture de la dynamique de long terme. Sur les vingt dernières années, affirme-t-il, la croissance du tourisme national a été supérieure à celle du tourisme international.

Pour Bentahar, le tourisme domestique joue également un rôle essentiel dans la résilience du secteur. Les grandes destinations touristiques ne peuvent durablement dépendre d’un seul marché émetteur ou d’une seule catégorie de visiteurs. Elles doivent disposer d’une offre capable de répondre à plusieurs segments de demande et de maintenir une activité plus régulière au fil des saisons.

L’enjeu n’est donc pas de choisir entre touristes marocains et étrangers, mais de construire des produits adaptés aux uns et aux autres. Une diversification qui passe nécessairement par une meilleure utilisation des capacités existantes, la création de nouveaux hébergements et l’invention de formules commerciales plus accessibles.

Lire aussi : PLF 2024: le gouvernement abandonne la piste des chèques-vacances censée booster le tourisme interne

Sur ce sujet, Hamid Bentahar indique que plusieurs pistes ont été explorées au fil des dernières années avec les ministres du Tourisme qui se sont succédé à la tête du département. Ces propositions ont également été abordées avec le nouveau ministre, Jalal Charaf, qui, depuis sa nomination en octobre 2026, a multiplié les rencontres avec les représentants de la profession, notamment lors d’un premier échange organisé le 29 octobre à Marrakech. L’enjeu reste désormais de dépasser le stade du diagnostic pour faire émerger des mécanismes concrets susceptibles de démocratiser davantage l’accès aux séjours touristiques.

La première piste concerne les chèques-vacances, un dispositif expérimenté dans différents pays. Le principe consiste à soutenir le pouvoir d’achat des salariés en leur permettant de financer une partie de leurs dépenses de vacances, dans un cadre organisé et éventuellement assorti d’avantages fiscaux. Un tel mécanisme pourrait contribuer à stimuler la demande intérieure tout en orientant une partie des dépenses vers les établissements touristiques nationaux.

La deuxième piste repose sur une meilleure exploitation des capacités d’hébergement existantes. Bentahar cite notamment le cas de clubs de vacances et de complexes de qualité qui ne fonctionnent que deux ou trois mois par an, alors qu’ils pourraient accueillir une clientèle nationale durant le reste de l’année.

Ces capacités sous-utilisées représentent, à ses yeux, une opportunité pour les opérateurs comme pour les tourisme. Les propriétaires pourraient améliorer le taux d’occupation de leurs établissements, tandis que les familles marocaines accéderaient à des infrastructures de qualité, parfois à des conditions tarifaires plus intéressantes. Il s’agirait donc de mieux intégrer ces produits dans les circuits de commercialisation et de leur donner une visibilité auprès du marché national.

Une troisième piste porte sur les résidences immobilières adossées (RIA) à des établissements hôteliers. Ce modèle permet de proposer des appartements bénéficiant de services hôteliers, notamment l’accès à une piscine et à des équipements collectifs.

Bentahar estime que ce dispositif, actuellement ouvert aux établissements cinq étoiles, gagnerait à être étendu aux hôtels quatre étoiles, voire trois étoiles. L’élargissement de cette formule permettrait de mobiliser davantage d’investissements et de créer des capacités supplémentaires, avec des produits susceptibles de mieux correspondre aux attentes et aux moyens des familles marocaines.

Il évoque également les possibilités offertes par les programmes de développement de l’hébergement résidentiel, qui pourraient contribuer à enrichir la gamme des produits disponibles. L’idée est de sortir d’une conception trop étroite du séjour touristique, longtemps organisée autour de la chambre d’hôtel classique, pour proposer des formules plus souples et mieux adaptées aux habitudes des familles.

Lire aussi : Le gouvernement étudie le retour du calendrier régional des vacances scolaires

La question des prix ne peut enfin être dissociée de celle du calendrier. Les vacances scolaires et les week-ends prolongés concentrent une part importante de la demande sur un nombre limité de périodes. Cette synchronisation accentue mécaniquement la pression sur les établissements les plus recherchés et réduit les possibilités de réservation pour les familles qui souhaitent voyager au même moment.

Parmi les propositions évoquées par les professionnels figure donc une réflexion sur l’organisation des vacances scolaires, à l’image de ce qui se pratique dans d’autres pays. Une meilleure répartition des périodes de congé entre les régions pourrait contribuer à lisser les flux, à améliorer l’utilisation des capacités hôtelières et à réduire les tensions sur les destinations les plus sollicitées.

Au fond, le président du CRT invite à ne pas réduire le débat à une querelle sur les tarifs. La question est beaucoup plus structurelle. Le tourisme marocain a réussi à faire émerger une clientèle nationale importante, dont la progression a accompagné la transformation du secteur. Il lui reste maintenant à construire une offre à la hauteur de cette évolution.

Marrakech illustre parfaitement cette nouvelle étape. Son attractivité constitue à la fois sa principale force et une contrainte pour son développement futur. La ville ne pourra répondre durablement à l’ensemble de la demande en concentrant toujours davantage les investissements dans un espace où le foncier se raréfie et devient plus coûteux.

L’avenir de la destination se joue donc aussi dans ses provinces, dans sa capacité à attirer de nouveaux projets et à faire émerger des produits touristiques diversifiés.

C’est peut-être là le véritable enseignement de cette polémique. Plutôt que de se demander qui peut encore séjourner à Marrakech, il faut se demander comment faire en sorte que davantage de Marocains puissent découvrir Marrakech et sa région. Et, pour reprendre la formule de Hamid Bentahar, commencer par se méfier des FBI qui empêchent parfois de voir les vrais défis.