Des véhicules et des militaires de la MINURSO devant l’aéroport Hassan Ier de Laâyoune, lundi 16 novembre 2026, dans le cadre de l’opération de retrait de la mission onusienne.

Le départ des personnels de la MINURSO du Sahara marocain a commencé. Lundi 16 novembre, en soirée, un premier groupe de cinq militaires relevant de la mission onusienne a quitté l’aéroport Hassan-Ier de Laâyoune à bord d’un vol régulier de Royal Air Maroc à destination de Casablanca.

Présent sur place, Alexander Ivanko supervise personnellement cette première opération de départ. Le diplomate russe a été chargé de piloter le processus de liquidation de la mission après l’expiration de son mandat.

Alexander Ivanko, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara et chef de la MINURSO, entouré de membres de la mission onusienne à l’aéroport Hassan Ier de Laâyoune, ce lundi 16 novembre 2026.

Ce premier départ marque le début de l’exécution sur le terrain du processus de retrait des effectifs. Les départs devraient se poursuivre au cours des prochains jours, suivant un programme visant à permettre le départ de l’ensemble des éléments encore présents dans la région, jusqu’au dernier membre de la mission.

Les effectifs de la MINURSO, composés de personnels civils et militaires, sont estimés à environ 340 personnes. Le retrait intervient dans le cadre du processus de liquidation engagé après l’expiration du mandat de la mission, le 31 octobre dernier.

Le 30 octobre, le Conseil de sécurité n’a pas reconduit le mandat de la MINURSO. Le projet de résolution américain n’a pas été adopté, en raison du veto de la Russie. Un second projet, présenté par Moscou, n’a pas non plus obtenu le nombre de voix nécessaire.

Lire aussi : Sahara: le roi Mohammed VI préside une séance de travail sur la gestion de l’après-MINURSO

Dans un communiqué publié le même jour, le Cabinet royal avait qualifié cette évolution de «pas significatif vers la clôture définitive du dossier du Sahara marocain aux Nations Unies». Il avait notamment souligné que la non-reconduction du mandat impliquait la fin de la présence de la mission dans les provinces du Sud, y compris de ses personnels, véhicules, équipements et symboles, après 35 années de présence.

ألكسندر إيفانكو، الرئيس الأسبق لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) بالبدلة الرسمية خلال الإشراف على مغادرة البعثة. DR

Le retrait engagé ce lundi soir intervient également dans le prolongement des hautes instructions du roi Mohammed VI, données le 4 novembre dernier, en vue d’accompagner la fin des activités de la mission onusienne. Le Souverain avait alors ordonné que le Bureau de coordination avec la MINURSO, relevant du ministère de l’Intérieur, soit chargé de coordonner et d’accompagner l’opération de liquidation et de retrait de la mission onusienne, en facilitant les différentes mesures nécessaires à son déroulement dans des conditions fluides et ordonnées.